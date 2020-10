Europa League 2020-2021: il Milan si qualifica per i gironi. Battuto il Rio Ave dopo 24 rigori

Dopo una partita incredibile, una lotteria dei rigori infinita, il Milan torna ai gironi di Europa League, superando il Rio Ave dai tiri dal dischetto. Un match epico per l’andamento, non certo per lo spettacolo offerto dalle due squadre, ma alla fine alla squadra di Pioli contava solo passare il turno. I tempi regolamentari sono terminati sull’1-1 con le reti di Saelemaekers e Geraldes, poi nei supplementari le reti di Gelson Dala e quella di Calhanoglu proprio all’ultimo secondo. Ai rigori, poi, succede semplicemente di tutto e solo al dodicesimo tiro il Milan può festeggiare.

Pioli sceglie subito Daniel Maldini come centravanti, ma è un Milan troppo sonnecchiante nei primi quarantacinque minuti. Le uniche conclusioni arrivano con due punizioni da lontano prima con Theo Hernandez e poi con Calhanoglu, ma entrambe finiscono fuori dallo specchio. Non succede davvero più nulla in un primo tempo dove Donnarrumma fa da spettatore al match.

Nella ripresa subito dentro Brahim Diaz e l’ex Real Madrid porta un po’ di vivacità alla manovra. Da un suo guizzo nasce il calcio d’angolo che porta al vantaggio rossonero. Sulla respinta della difesa Saelemaekers riesce a trovare la giusta coordinazione ed infilare il pallone nell’angolino. Il Milan non sfrutta il buon momento, ma sembra comunque avere il pieno controllo della partita. Al 72′, alla prima vera azione della partita, il Rio Ave trova l’inaspettato pareggio con un tiro potente sotto la traversa di Geraldes servito bene da Piazon. I portoghesi predono coraggio e addirittura all’ultimo minuto sfiorano il 2-1 con un tiro sporco di Santos.

Un vantaggio solamente posticipato all’inizio dei supplementari. Infatti dopo appena venti secondi i padroni di casa trovano il gol del 2-1 con un bel diagonale di Gelson Dala, che beffa un Milan immobile e clamorosamente distratto. Il Milan è senza idee, ma prova a buttarsi in avanti e proprio all’ultimo secondo Borevkovic commette una clamorosa ingenuità, toccando di mano un pallone scodellato in mezzo alla disperata dai rossoneri. Dal dischetto Calhanoglu è freddissimo e firma il 2-2.

Si va alla lotteria dei rigori e qui succede di tutto. Non sbaglia nessuno fino all’ottavo rigore, quando Colombo calcia alto sopra la traversa. Il Rio Ave ha la palla per vincere ma Monte incredibilmente colpisce entrambi i pali della porta. Si arriva ai portieri ed entrambi clamorosamente sbagliano calciando fuori. Si riparte da capo e sbaglia subito Bennacer, ma Gerlades centra il palo. E’ una lotteria infinita, ma Kjaer segna e poi Aderlan si fa ipnotizzare da Donnarumma, che porta con la sua parata il Milan in Europa League.

Foto: LaPresse