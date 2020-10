Equitazione, Jumping World Cup Verona 2020: i venti convocati dell’Italia per la tappa scaligera

Dopo la cancellazione a causa del Coronavirus di quella che doveva essere la prima tappa della Coppa del Mondo di salto ostacoli e la seconda di quella di dressage, in programma a Lione, in Francia, da oggi, sabato 24 ottobre a domenica 1 novembre, a causa delle misure restrittive disposte dal Presidente francese, Emmanuel Macron, la prima tappa della Coppa del Mondo di salto ostacoli dunque si terrà direttamente la settimana successiva a Verona.

In tale senso la FISE, la Federazione Italiana Sport Equestri ha diramato le convocazioni per il CSI4*-W Jumping Verona, tappa italiana di FEI Jumping World Cup in programma in occasione della 122ma Fieracavalli, in programma dal 5 all’8 novembre. Il Selezionatore della Nazionale italiana, Duccio Bartalucci ha chiamato dodici azzurri, ai quali si uniranno altri otto, chiamati dal Il Selezionatore Marco Porro,che non avranno accesso al Gran Premio individuale.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Piergiorgio Bucci (Casago/Cochello) – in qualità di Campione italiano con accesso diretto al Gran Premio

BINOMI CON ACCESSO DIRETTO AL GRAN PREMIO:

1° aviere Lorenzo De Luca (Catwalk Harry/Nuance Bleue Vdm Z)

Appuntato Emanuele Gaudiano (Chalou)

Carabiniere scelto Filippo Marco Bologni (Quilazio)

Paolo Paini (Ottava Meraviglia di Ca’ San Giorgio)

Riccardo Pisani (Chaclot)

BINOMI CON NECESSITÀ DI QUALIFICA PER GRAN PREMIO:

Caporal maggiore Alberto Zorzi (Vauban Du Trio) a seguito della rinuncia designato Filippo Tabarini (Exquise du Pachis/Cristel/Manou De Muze)

1° aviere scelto Emilio Bicocchi (Sevillana del Terriccio/Rondine del Terriccio)

1° aviere scelto Giulia Martinengo Marquet (Elzas)

Aviere capo Luca Marziani (Lightining)

Ludovica Minoli (Jus De Krack)

Francesca Ciriesi (Cape Coral)

BINOMI SENZA ACCESSO AL GRAN PREMIO:

1° aviere Francesca Arioldi (Icos/Postino)

Filippo Tabarini (Exquise du Pachis/Cristel/Manou De Muze) al suo posto designato il Caporal maggiore Simone Coata

Fabio Brotto (Vanità delle Roane/Vaniglia delle Roane)

Agente Federico Ciriesi (Calais D’ Argilla Z/Call Me Spock)

SMALL TOUR:

Caporal maggiore capo Filippo Martini di Cigala (Unite dell’Esercito Italiano)

Giovanni Consorti (Garezzo)

Carabiniere Emanuele Bianchi (Zycalin W)

Andrea Messersì (Calgary Z)

Foto: Giancarlo Della Riva LPS