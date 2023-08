Equitazione, Finali Coppa del Mondo 2022: Martin Fuchs in testa dopo la prima prova del salto ostacoli

Il salto ostacoli dell’equitazione ha visto scattare oggi, giovedì 7 aprile, le Finali di Coppa del Mondo 2021-2022: le gare sono in programma a Lipsia, in Germania. Vince la prima prova e conquista la vetta della generale lo svizzero Martin Fuchs su Chaplin. Non ci sono italiani in gara.

CLASSIFICA PRIMA PROVA

1 2 Chaplin – Martin Fuchs 65.11 SUI

2 6 Elektric Blue P – Max Kühner 66.19 AUT

3 17 Count Me In – Conor Swail 67.06 IRL

4 44 C Vier – David Will 67.48 GER

5 39 Contagious – McLain Ward 67.94 (64.94) USA

6 42 Ben – Gerrit Nieberg 68.36 (65.36) GER

7 27 Markan Cosmopolit – Jens Fredricson 68.41 SWE

8 34 Pepita Con Spita – Hunter Holloway 68.65 (65.65) USA

9 22 Monaco – Harrie Smolders 68.69 (65.69) NED

10 43 Concordess NRW – Philipp Schulze Topphoff 69.08 (66.08) GER

11 40 Calanda – Marcus Ehning 69.12 (66.12) GER

12 23 VDL Groep Quatro – Geir Gulliksen 69.23 NOR

13 12 Stardust – Harry Charles 69.42 (66.42) GBR

14 21 Linkolns – Andrius Petrovas 70.17 (67.17) LTU

15 10 Bibici – Gregory Cottard 70.29 (67.29) FRA

16 7 Luciano van het Geinsteinde – Jos Verlooy 70.64 (67.64) BEL

17 41 Checker – Christian Kukuk 70.88 GER

18 13 Equine America Valmy de la Lande – Jack Whitaker 71.90 GBR

19 14 Equine America Unick du Francport – John Whitaker 71.91 (68.91) GBR

20 28 Vagabon Des Forets – Amre Hamcho 73.36 SYR

21 1 Cristello – Denis Lynch 74.43 (71.43) IRL

22 36 Bull Run’s Prince Of Peace – Kristen Vanderveen 74.68 (65.68) USA

23 37 Elusive – Aaron Vale 74.79 (68.79) USA

24 9 Con Caya – Noora Forsten 74.94 (71.94) FIN

25 25 Victorio Des Frotards – Steve Guerdat 75.02 (66.02) SUI

26 35 Robin de Ponthual – Schuyler Riley 75.54 (69.54) USA

27 26 Kalinka van de Nachtegaele – Angelica Augustsson Zanotelli 75.60 (69.60) SWE

28 38 Berlinda – Alessandra Volpi 78.56 (69.56) USA

29 31 Mylord Cornet – Misti Cassar 82.52 (76.52) USA

30 32 Brego R’N B – Katherine A. Dinan 83.12 (74.12) USA

31 29 Alentejo – Abdullah Humaid Al Muhairi 83.85 (77.85) UAE

32 19 Hunter C – Abdullah Alsharbatly 86.12 (71.12) KSA

33 3 King Cornet L – Bekzod Kurbanov 108.01 (81.01) UZB

EL 8 Check Quick – Abdelrahman Shousha eliminato EGY

RIT 15 Disco – Zoltán Czékus ritirato HUN

CLASSIFICA GENERALE DOPO LA PRIMA PROVA

1 Martin Fuchs SUI 36

2 Max Kühner AUT 34

3 Conor Swail IRL 33

4 David Will GER 32

5 McLain Ward USA 31

6 Gerrit Nieberg GER 30

7 Jens Fredricson SWE 29

8 Hunter Holloway USA 28

9 Harrie Smolders NED 27

10 Philipp Schulze Topphoff GER 26

11 Marcus Ehning GER 25

12 Geir Gulliksen NOR 24

13 Harry Charles GBR 23

14 Andrius Petrovas LTU 22

15 Gregory Cottard FRA 21

16 Jos Verlooy BEL 20

17 Christian Kukuk GER 19

18 Jack Whitaker GBR 18

19 John Whitaker GBR 17

20 Amre Hamcho SYR 16

21 Denis Lynch IRL 15

22 Kristen Vanderveen USA 14

23 Aaron Vale USA 13

24 Noora Forsten FIN 12

25 Steve Guerdat SUI 11

26 Schuyler Riley USA 10

27 Angelica Augustsson Zanotelli SWE 9

28 Alessandra Volpi USA 8

29 Misti Cassar USA 7

30 Katherine A. Dinan USA 6

31 Abdullah Humaid Al Muhairi UAE 5

32 Abdullah Alsharbatly KSA 4

33 Bekzod Kurbanov UZB 3

– Abdelrahman Shousha EGY eliminato

– Zoltán Czékus HUN ritirato

Foto: Claudio Bosco LPS