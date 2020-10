Equitazione, Coppa del Mondo dressage 2020: Cathrine Dufour sconfigge Isabell Werth davanti al proprio pubblico

Parla danese la tappa di Wilhelmsborg della Coppa del Mondo di equitazione 2020, specialità dressage, con la cavallerizza di casa Cathrine Dufour capace di conquistare il successo davanti al proprio pubblico, totalizzando il punteggio di 88.200, in sella al suo Bohemian, con cui aveva chiuso al comando anche il Grand Prix di ieri.

Seconda, e fa notizia, la tedesca Isabell Werth, che con il suo Emilio ha tuttavia sfiorato l’ennesimo successo in carriera, fermandosi però a quota 87.845, vicinissima al punteggio della rivale odierna, risultando prima per due giudici su cinque, con il podio completato dalla connazionale Jessica von Bredow-Werndl su Zaire-E, con lo score di 85.335.

Loading...

Loading...

Quarto posto ancora appannaggio della Danimarca, e in particolare di Carina Cassøe Krüth su Heiline’s Danciera, mentre è quinto lo svedese Patrik Kittel, insieme al suo Delaunay Old. Nessun italiano in gara nella competizione.

gianni.lombardi@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock