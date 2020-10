Dakar 2021, Carlos Sainz: “Con la nuova Mini possiamo difendere il titolo”

Nonostante ci siano tanti dubbi sulla possibilità che si corra la Daker 2021 a causa dell’emergenza sanitaria, il trionfato dell’ultima edizione nella categoria auto, Carlos Sainz, lancia segnali di positività. Il pluri trionfatore del rally è convinto che la sua nuova vettura gli possa consentire di difendere il titolo.

In un’intervista rilasciata a Marca, infatti, il pilota spagnolo ha dichiarato: “La Mini di quest’anno è migliore di quella dello scorso anno. Quanto? forse non molto, ma abbastanza per andare con la volontà di difendere il titolo di quest’anno“. E a chi gli chiede il segreto dell’eterna giovinezza, visto che è molto competitivo alla veneranda età di 58 anni, Sainz risponde così: “Non ci sono segreti: lavoro, entusiasmo, voglia e andare in bicicletta“.

Il figlio, pilota di Formula1, ha elogiato la grande passione e l’immensa grinta del padre: “Non so se molti dei suoi rivali alla Dakar sono alle 7 del mattino a macinare in palestra come lui. Mi motiva ed è un buon esempio da avere a casa. Lo vedo così concentrato e con una tale voglia di vincere che non vedo altri piloti della sua età prendere quelle botte, onestamente“.

Foto: Lapresse