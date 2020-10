Curling, Champions Tour 2020: Italia maschile terza nel Masters Champery 2020

La Nazionale italiana di curling maschile ha raccolto il terzo posto al Curling Masters Champery, tappa elvetica del Curling Champions Tour, che fa il paio con quello centrato lo scorso mese ad Adelboden: gli azzurri sono stati battuti in semifinale dalla squadra svizzera capitanata da Yannik Schwller. L’Italia rimarca così il settimo posto nel ranking internazionale.

L’Italia di Joel Retornaz (Pinerolo Torino 2006), Amos Mosaner (Aeronautica Militare), Sebastiano Arman (Aeronautica Militare) e Simone Gonin (Pinerolo Torino 2006) ha chiuso il girone eliminatorio con tre successi, battendo nell’ordine la squadra Nazionale tedesca di Totzek per 8-3, poi gli svedesi del team Magnusson per 7-2 ed infine gli elvetici guidati da Iseli per 8-3.

Nei quarti di finale gli azzurri hanno battuto il team elvetico di Schnider per 8-1, poi in semifinale hanno ceduto il passo alla squadra svizzera di Schwaller: Italia avanti 5-1 dopo quattro riprese, poi arriva la rimonta elvetica che si concretizza nella vittoria all’extra end con il punteggio di 7-6.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: LaPresse