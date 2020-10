Cosa succede se il Napoli non si presenta contro la Juventus? Sconfitta a tavolino o rinvio? Gli scenari

Il Napoli ha ufficialmente deciso che non partirà alla volta di Torino per affrontare la Juventus. Il match in programma questa sera (ore 20.45) e valido per la seconda giornata della Serie A 2020-2021 di calcio non andrà in scena: il club partenopeo sta facendo i conti con le positività al Covid-19 di Zielinski ed Elmas, mentre i bianconeri sono in isolamento fiduciario a causa di alcune positività nello staff. Rino Gattuso e i suoi ragazzi restano nel capoluogo campano e non scenderanno in campo all’Allianz Stadium.

COSA RISCHIA IL NAPOLI NON PRESENTANDOSI A TORINO?

La Juventus scenderà regolarmente in campo (ha già annunciato la propria rosa), mentre il Napoli non sarà all’Allianz Stadium alle ore 20.45. L’arbitro aspetterà tre quarti d’ora e alle ore 21.30 decreterà l’assenza dei partenopei in campo, scriverà il referto e lo inoltrerà alla Lega Calcio. A quel punto saranno due le strade.

Loading...

Loading...

– Vittoria a tavolino (3-0) per la Juventus.

– Rinvio della partita per oggettiva impossibilità del Napoli di presentarsi (è in quarantena).

Si aprirà sicuramente un lungo contenzioso e staremo a vedere cosa decideranno di fare i vertici.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse