Conte firma il nuovo Dpcm: stop agli sport di contatto a livello amatoriale, si salvano i campionati dilettantistici

Il Premier Giuseppe Conte ed il ministro della salute Roberto Speranza hanno firmato nella notte un nuovo Dpcm che sarà in vigore per i prossimi trenta giorni e che introdurrà delle novità molto importanti anche riguardanti lo sport italiano. Come si apprende da Ansa infatti sono adesso vietate tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto a livello amatoriale (come per esempio il calcetto tra amici). Nella bozza del nuovo decreto si legge però che gli sport di contatto sono consentiti “da parte delle società professionistiche e ‒ a livello sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi“.

Piccole modifiche anche per quanto riguarda la presenza del pubblico agli eventi sportivi in programma sul suolo italiano. Verrà consentita la presenza di pubblico “con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori” all’aperto e di 200 al chiuso. Fino a ieri si pensava che il numero massimo di spettatori al chiuso potesse allinearsi a quello degli stadi (1000), ma così non è stato. Va però segnalato che le regioni e le province autonome potranno continuare ad emanare deroghe (d’intesa con il ministro della salute) per imporre un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti. Restano inoltre in vigore le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome per questi giorni.

Foto: Lapresse