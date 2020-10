Ciclomercato 2020-2021: Malucelli torna all’Androni, la Groupama-FDJ ingaggia il promettente Attila Valter

Sono ore calde per quanto riguarda il mercato nel mondo del ciclismo. Con la CCC e NTT prossime all’addio, infatti, sono molti i corridori senza contratto per il 2021. Per quanto concerne il team polacco, due dei suoi giovani migliori, vale a dire l’ungherese Attila Valter e il pistard Szymon Sajnok, si sono accasati proprio negli ultimissimi giorni. Il primo ha optato per la Groupama-FDJ, mentre il secondo correrà con Viviani alla Cofidis.

I due sodalizi francesi, oltretutto, negli ultimi giorni hanno piazzato diversi altri colpi. La Groupama ha preso anche l’elvetico Matteo Badilatti e ha promosso al team principale, dalla continental, Lars van den Berg e Clément Davy. La Cofidis, invece, ha firmato Ruben Fernandez, Remy Rochas, Tom Bohli e Thomas Champion. I primi due sono ottimi scalatori che il team ha preso, evidentemente, per rinforzare il reparto gregari di Guillaume Martin, il quale ha sfiorato la top-10 all’ultimo Tour de France.

Loading...

Loading...

Si muove anche l’Androni, la quale riporta a casa Matteo Malucelli dopo che questi aveva gareggiato, per due anni, in Caja Rural. L’Arkea-Samsic, invece, ha firmato il belga Amaury Capiot, mentre l’Alpecin-Fenix ha messo sotto contratto Edward Planckaert e la Rally Cycling Arvid de Kleijn. Ancora nulla è ufficiale, inoltre, ma Ilnur Zakarin, anch’egli senza contratto per via della chiusa della CCC, sembra molto vicino alla Gazprom.

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse