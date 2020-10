Ciclismo, Silvio Martinello disponibile per la candidatura alla presidenza della FCI

La Federciclismo avrà una nuova guida? Lo scopriremo. Di sicuro c’è che Silvio Martinello abbia comunicato ufficialmente la propria disponibilità per la candidatura alla presidenza della FCI. In attesa che venga fissata dal Consiglio Federale la data dell’Assemblea Elettiva Nazionale, indicativamente in programma come da Statuto Federale entro il 15 marzo 2021, l’oro olimpico ad Atlanta 1996 nel ciclismo su pista ha sciolto le riserve alla vigilia della partenza del Giro d’Italia, che scatterà sabato 3 ottobre e lui seguirà come commentatore tecnico per Radio 1 Rai.

“E’ da tempo che lavoro a questo progetto in conseguenza delle tante sollecitazioni ricevute. Avevo condizionato questa scelta ad una concreta percezione della volontà di cambiamento all’interno del movimento ciclistico italiano. Percepito questo sentimento comune, non esistono motivi per non assecondare le richieste che continuo a ricevere da più parti“, le parole di Martinello nel messaggio video pubblicato sulla sua pagina Facebook e riportate dall’Ansa. Un nuovo corso potrebbe avere inizio dopo Renato Di Rocco? La candidatura dell’ex corridore e attuale commentatore tecnico potrebbe essere sostenuta da tanti. Non resta che attendere gli sviluppi.

Foto: LaPresse