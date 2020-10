Ciclismo, Sean Gardner firma il Record del Mondo nell’Everest Challenge: 8848 metri di dislivello in meno di 7 ore!

Sean Gardner ha realizzato il nuovo record del mondo per “l’ascesa del Monte Everest”, la cosiddetta Everesting Challenge ovvero la scalata di 8.848 metri di dislivello. Lo statunitense si è messo alla prova sulla breve ascesa di Tanner Ridge Roads (Virginia, USA): 1,16 km al 15,5% di pendenza media e picchi del 22% che ha percorso per ben 51 volte consecutive! Il 26enne ha completato il suo sforzo in 6 ore, 59 minuti, 38 secondi e ha così battuto il vecchio primato detenuto dall’irlandese Ronan McLaughlin (7h04’41” due mesi fa), diventando il primo uomo a scendere sotto il muro delle sette ore.

Foto: Lapresse