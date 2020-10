Ciclismo, Richie Porte: “Dopo aver conquistato il podio al Tour de France sono pronto per tornare in Ineos”

Richie Porte, al Tour de France 2020, ha finalmente coronato il sogno di una vita. Il corridore tasmaniano, dopo svariati tentativi, è riuscito a conquistare il podio alla Grande Boucle. Giunto a trentacinque anni, però, Richie ha deciso che questo è stato il suo ultimo grande giro da capitano. Il vincitore dell’ultimo Tour Down Under, infatti, l’anno prossimo tornerà al Team Ineos ove farà il gregario a Egan Bernal.

Porte ha parlato della sua decisione in un intervista rilasciata a Cyclingnews. Queste le sue parole: “Conquistare il podio al Tour de France, per me, significa aver realizzato l’obiettivo di una carriera. Ora mi sento molto più rilassato e sono pronto per tornare a recitare il ruolo di gregario. Ineos è come una seconda casa, quando me ne sono andato mi hanno detto che per me la porta era sempre aperta. Con loro ho passato quattro anni fantastici. Sarà strano, però, non ritrovare Chris Froome, il quale resta un buon amico. L’anno prossimo, se si terrà il Tour Down Under, voglio provare a conquistarlo per la terza volta“.

Foto: Lapresse