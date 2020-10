Ciclismo, Ranking UCI: l’Italia scivola al quarto posto. Vincenzo Nibali il migliore azzurro: lo Squalo è 10°. Roglic in testa

L’Italia scivola al quarto posto nel ranking per Nazioni stilato dall’UCI. Il Bel Paese era in testa alla graduatoria redatta dall’Unione Ciclistica Internazionale soltanto due settimane fa, ma i risultati del Tour de France e del Mondiale hanno ribaltato la situazione. Il primo posto è ora occupato dalla Slovenia grazie alla doppietta firmata da Tadej Pogacar e Primoz Roglic alla Grande Boucle, la Francia è salita in terza posizione alle spalle del solido Belgio grazie al sigillo arcobaleno di Julian Alaphilippe nella prova in linea di Imola. All’Italia non è bastata l’affermazione di Filippo Ganna nella cronometro iridata per conservare un posto sul podio.

Primoz Roglic ha ulteriormente rafforzato la sua leadership nel ranking individuale. Lo sloveno ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi, si è piazzato ai Mondiali ed è stato secondo al Tour de France: il suo vantaggio è di 920 punti nei confronti del connazionale Tadej Pogacar, terzo nella Decana un paio di giorni fa. Lontanissimi il belga Wout Van Aert (secondo ai Mondiali, vincitore di Milano-Sanremo e Strade BIanche) e l’olandese Mathieu van der Poel, il quale ha recuperato tre posizioni rispetto a settimana scorsa. Il danese Jakob Fuglsang, attualmente impegnato al Giro d’Italia, è quinto, appena davanti al francese Julian Alaphilippe, Campione del Mondo e reo di aver esultato sul traguardo della Liegi venendo poi battuto.

Loading...

Loading...

A completare la top-ten sono l’australiano Richie Porte (+8), il colombiano Miguel Angel Lopez, l’ecuadoriano Richard Carapaz e il nostro Vincenzo Nibali (decimo), ieri grandissimo protagonista sull’Etna. Lo Squalo è diventato il migliore degli italiani, visto che Diego Ulissi è scivolato al 14mo posto (il suo sigillo ad Agrigento verrà conteggiato tra qualche settimana). Di seguito i ranking UCI aggiornati a martedì 6 ottobre 2020, prossimo aggiornamento tra sette giorni esatti.

RANKING UCI CICLISMO (aggiornati al 6 ottobre 2020):

RANKING UCI PER NAZIONI (TOP-10):

1. Slovenia 10.614

2. Belgio 8.687

3. Francia 8.629,83

4. Italia 8.040

5. Colombia 7.385,49

6. Paesi Bassi 7.121,5

7. Spagna 6.231,5

8. Germania 6.044,1

9. Australia 5.851

10. Danimarca 4.990,93

RANKING UCI (TOP-10):

1. Primoz Roglic (Slovenia) 4.890

2. Tadej Pogacar (Slovenia) 3.970

3. Wout van Aert (Belgio) 2.255

4. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi) 2.040

5. Jakob Fuglsang (Danimarca) 1.821,5

6. Julian Alaphilippe (Francia) 1.745,83

7. Richie Porte (Australia) 1.733

8. Miguel Angel Lopez (Colombia) 1.685,5

9. Richard Carapaz (Ecuador) 1.671,5

10. Vincenzo Nibali (Italia) 1.602

RANKING UCI ITALIANI (TOP-200):

10. Vincenzo Nibali 1.602

14. Diego Ulissi 1.487

26. Giacomo Nizzolo 1.183

36. Alberto Bettiol 914

45. Giulio Ciccone 856

57. Filippo Ganna 718

58. Elia Viviani 712

73. Andrea Pasqualon 568

75. Damiano Caruso 552

76. Andrea Vendrame 552

78. Davide Formolo 538,5

82. Fausto Masnada 515

84. Diego Rosa 509

91. Davide Ballerini 478

100. Matteo Trentin 435

130. Sonny Colbrelli 315

133. Valerio Conti 308

135. Matteo Moscheti 306

138. Jacopo Mosca 297

142. Andrea Bagioli 289,33

156. Lorenzo Rota 266

169. Danilo Celano 248

180. Gianluca Brambilla 235

191. Alessandro Fedeli 224

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo Facebook Davide Cassani