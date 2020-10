Ciclismo: quale squadra per il 2021 per Fabio Aru? Esclusa la Alpecin-Fenix, occhio alla Movistar

Il ritiro al Tour de France, poi l’esclusione alla Vuelta. Sembra essersi concluso in terra transalpina il cammino di Fabio Aru con la UAE Emirates. Il sardo ha ovviamente terminato questa stagione particolare, senza risultati, ed ora, con il contratto in scadenza a fine 2020, dovrà assolutamente andare a caccia di una squadra in vista del prossimo anno.

Attenzione, le ipotesi sono tante, e non c’è neanche da scartare la possibilità di un clamoroso rinnovo con la squadra emiratina. Hanno infatti lasciato pensare le parole di Giuseppe Saronni di qualche giorno fa ai microfoni di Rai Sport: “Gli auguriamo di riprendersi e ritrovare la strada giusta, ha delle qualità, ma tutto sarà rimandato all’anno prossimo. Mi auguro possa trovare una strada, è un grande professionista e ha tanta esperienza. Credo che dentro di sé sappia quali sono i suoi problemi, credo sia giunto il momento di valutarli e risolverli. Io penso ce la possa fare. Non so se con noi. Vedremo a fine stagione. Vedremo quale sarà il suo futuro e quali saranno le trattative. L’importante è che si ritrovi e trovi nuove motivazioni”.

In questi giorni si era parlato di una possibilità di firmare con la Alpecin-Fenix, squadra vincitrice al Giro delle Fiandre con Mathieu van der Poel e pronta ad entrare nel World Tour. Ad escludere tutto è stato Philip Roodhooft, team manager della compagine dei Paesi Bassi, a Wielerflits: “Non posso commentare le ambizioni di Aru in corsa, ma non sarà con la Alpecin-Fenix. Con tutto il rispetto per lui, non abbiamo mai avuto alcun contatto per un suo eventuale trasferimento da noi, e questa non è nemmeno la nostra intenzione. Questo è tutto ciò che posso dire a riguardo”.

Indiscrezioni parlano della Movistar, compagine iberica del World Tour, interessata al sardo. Da non scartare anche di passare alla Eolo-Komet: la squadra di Alberto Contador ed Ivan Basso, che l’anno prossimo acquisirà la licenza Professional.

