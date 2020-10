Ciclismo, Mathieu van der Poel: “Nel 2021 farò il Tour de France e poi le Olimpiadi”

È sicuramente l’uomo del momento. La vittoria di ieri l’ha portato su tutte le prime pagine del proprio Paese, ma anche all’estero: Mathieu van der Poel è definitivamente esploso nel ciclismo su strada andandosi a prendere il successo al Giro delle Fiandre 2020, battendo in volata il rivale di sempre Wout van Aert. Ora l’atleta dei Paesi Bassi è entrato in una nuova dimensione e vuol continuare a dar spettacolo.

La sua stagione si concluderà domani alla Bruges – De Panne, ma gli occhi sono già puntati all’anno prossimo. L’obiettivo è la Grande Boucle, con la sua Alpecin – Fenix che può esultare visto che l’invito alla corsa francese sembra già certo. Poi però ci saranno anche i Giochi Olimpici di Tokyo, con mirino puntato sia sulla strada che sulla mountain bike.

Loading...

Loading...

Le parole dell’olandese a WielerRevue: “Se tutto va normalmente, sì, sarò al via del Tour de France. Poi parteciperò anche i Giochi di Tokyo. Quindi farò l’accoppiata Tour – Olimpiadi: non sarà facile e sarà un po’ come un gioco di incastri, ma lo faremo”.

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse