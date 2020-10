Ciclismo, la Eolo Kometa di Ivan Basso e Alberto Contador sbarca tra le Professional nel 2021. Rosa in via di definizione

Prende sempre più piede il nuovo progetto di due ex campioni del ciclismo come Ivan Basso e Alberto Contador, che nel 2021 faranno il loro ingresso nella categoria Professional con la Eolo Kometa. La composizione della squadra è tuttavia ancora in via di definizione, ma tuttobiciweb anticipa quelli che potrebbero essere alcuni protagonisti della nuova compagine in vista della prossima stagione agonistica. Il nucleo del team sarà rappresentato da alcuni giovani attualmente in forza alla Kometa come Antonio Puppio e Alessandro Farcellu, entrambi con un possibile futuro in Trek Segafredo, che potranno contare dunque su un anno in più per crescere ulteriormente in vista di un avvicinamento al World Tour.

Fari puntati per Basso e Contador anche su altri giovani corridori promettenti come i classe 1998 Samuele Rivi (attualmente nel Team Tirol) e Davide Bais (Cycling Team Friuli). In modo da formare una squadra abbastanza equilibrata e bilanciata in termini di esperienza, si parla anche di altri possibili innesti più maturi dal punto di vista della carta d’identità. Sembrano già avviati infatti i contatti con il velocista romagnolo classe 1993 Luca Pacioni (Androni Sidermec) e con il 26enne scalatore varesino Edward Ravasi (al termine dell’esperienza in UAE). Trattative comunque ancora da completare e formazione da definire nei prossimi mesi in vista di un 2021 molto importante tra le Professional.

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Shutterstock.com