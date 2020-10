Chi vince il Giro d’Italia 2020? Le quote per le scommesse: Geoghegan Hart favorito per i bookmakers, ma Hindley…

Sono rimasti due uomini a lottare per la vittoria del Giro d’Italia 2020 quando manca soltanto una tappa al termine. Jai Hindley e Tao Geoghegan Hart hanno lo stesso tempo in classifica generale e si contenderanno la maglia rosa durante la cronometro conclusiva che andrà in scena domenica 25 ottobre a Milano. I 15,7 km completamente pianeggianti che portano da Cernusco sul Naviglio al capoluogo lombardo risulteranno decisivi per sapere chi potrà alzare al cielo il Trofeo Senza Fine in Piazza Duomo.

Il britannico è il grande favorito della vigilia e le quote per le scommesse lo testimoniano. I bookmakers, infatti, danno il successo di Geoghegan Hart a una quota davvero molto bassa: tra 1.20 e 1.25. L’affermazione dell’australiano Hindley è invece quotata tra 4.00 e 4.25 secondo i vari allibratori. Tutto sembra fatto per il trionfo del capitano della Ineos Grenadiers, ma l’alfiere del Team Sunweb si giocherà il tutto per tutto in questa decisiva prova contro il tempo.

CHI VINCE IL GIRO D’ITALIA 2020? LE QUOTE PER LE SCOMMESSE:

La vittoria di Tao Geoghengan Hart viene data dai vari bookmaker tra 1.20 e 1.25.

Il successo di Jai Hindley è invece dato dagli allibratori tra 4.00 e 4.25.

Foto: Lapresse