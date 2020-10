Canottaggio, Europei 2020: i convocati dell’Italia ai raggi X. Saranno 21 gli equipaggi azzurri in gara

La Federazione europea di canottaggio ha confermato la disputa degli Europei senior di canottaggio e paracanottaggio, che così diviene la terza competizione in calendario dopo l’emergenza sanitaria. A Poznan, in Polonia, si gareggerà, come deciso in precedenza, dal 9 all’11 ottobre, senza la presenza degli spettatori.

SI partirà venerdì 9 con le batterie nella sessione mattutina ed i ripescaggi in quella pomeridiana, mentre sabato 10 si disputerà soltanto la sessione mattutina con le semifinali ed i ripescaggi di canottaggio e paracanottaggio e le Finali C e D di canottaggio, infine domenica 11 al mattino si disputeranno prima le Finali B e poi le Finali A di paracanottaggio e canottaggio.

La delegazione azzurra è composta da 62 atleti, di cui 39 senior, 14 pesi leggeri e 9 paracanottaggio, con 58 titolari e quattro riserve, tutte tra i senior, che saranno Davide Comini (SC Moltrasio), Benedetta Faravelli (Carabinieri/Esperia Torino), Jacopo Frigerio (SC Lario) e Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse/SC Lario). L’Italia è il Paese con il maggior numero di equipaggi iscritti, 21 sulle 22 specialità che si disputeranno, mancando soltanto nell’otto senior femminile.

SENIOR

SPECIALITA’ OLIMPICHE

M1x Singolo maschile: Simone Martini-SC Padova

L’Italia punta ancora su Simone Martini, che lo scorso anno ai Mondiali di Linz ottenne una storica qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo.

M2x Doppio maschile: Andrea Cattaneo-Carabinieri-SC Bissolati, Emanuele Fiume-Fiamme Gialle-CC Pro Monopoli

L’Italia cercherà di ben figurare in una delle cinque specialità in cui non ha ancora ottenuto il pass olimpico.

M2- Due senza maschile: Matteo Lodo, Giuseppe Vicino-Fiamme Gialle

Conferma totale per Matteo Lodo e Giuseppe Vicino, che lo scorso anno hanno portato l’imbarcazione alla qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo.

M4x Quattro di coppia maschile: Luca Chiumento-Fiamme Gialle-SC Padova, Simone Venier, Luca Rambaldi-Fiamme Gialle, Giacomo Gentili-Fiamme Gialle-SC Bissolati

Cambio obbligato per metà dell’equipaggio che centrò il pass olimpico lo scorso anno: le assenze forzate di Filippo Mondelli ed Andrea Panizza fanno salire in barca Luca Chiumento e Simone Venier. Confermati invece Luca Rambaldi e Giacomo Gentili.

M4- Quattro senza maschile: Marco Di Costanzo-Fiamme Oro, Giovanni Abagnale-Marina Militare, Bruno Rosetti-CC Aniene, Matteo Castaldo-Fiamme Oro-RYCC Savoia

Confermata in toto la formazione che ha ottenuto la qualificazione olimpica ai Mondiali di Linz dello scorso anno.

M8+ Otto maschile: Matteo Della Valle-SC Moltrasio, Alfonso Scalzone, Salvatore Monfrecola-RYCC Savoia, Emanuele Gaetani Liseo-SC Telimar, Aniello Sabbatino-RYCC Savoia, Mario Paonessa-Fiamme Gialle, Davide Mumolo-Fiamme Oro-SC Elpis, Leonardo Pietra Caprina-Fiamme Gialle-CC Aniene, Enrico D’Aniello-Fiamme Oro-RYCC Savoia -timoniere

L’ammiraglia azzurra sarà direttamente in finale, dato che sono soltanto cinque i Paesi iscritti nella specialità, con ‘occasione di centrare una medaglia.

W1x Singolo femminile: Veronica Lisi (SC Padova)

Un gradito ritorno: Veronica Lisi, classe 1987, dopo aver vestito la maglia della Nazionale ai Mondiali junior nel 2003, ha lasciato il canottaggio per tornare nel 2018 e riprendersi un posto da titolare con l’Italia.

W2x Doppio femminile: Stefania Gobbi (Carabinieri/SC Padova) e Stefania Buttignon (Fiamme Oro/SC Timavo)

Confermato l’equipaggio che vinse il bronzo europeo lo scorso anno e poi centrò la qualificazione olimpica a Linz.

W2- Due senza femminile: Laura Meriano (Carabinieri/SC Garda Salò) e Carmela Pappalardo (CC Aniene)

Cambiano totalmente le componenti dell’equipaggio che fu medaglia di bronzo agli Europei e poi conquistò il pass per le Olimpiadi di Tokyo. Toccherà a Laura Meriano e Carmela Pappalardo provare a ripetere quanto di buono fatto nella corsa stagione da Aisha Rocek e Kiri Tontodonati.

W4x Quattro di coppia femminile: Alessandra Montesano (Fiamme Gialle/SC Eridanea), Clara Guerra (Fiamme Gialle/Pro Monopoli), Valentina Iseppi e Ludovica Serafini (CC Aniene)

L’Italia lo scorso anno fu assente agli Europei in questa specialità, ma poi conquistò la qualificazione olimpica: di quell’equipaggio vengono confermate Ludovica Serafini e Clara Guerra, mentre al posto di Silvia Terrazzi e Chiara Ondoli saranno in gara Alessandra Montesano e Valentina Iseppi.

W4- Quattro senza femminile: Alessandra Patelli (SC Padova), Aisha Rocek (Carabinieri/SC Lario), Kiri Tontodonati (Fiamme Oro/CUS Torino) e Chiara Ondoli (CC Aniene)

Della formazione che prese parte agli scorsi Europei ed agli ultimi Mondiali viene confermata la sola Alessandra Patelli, che sarà in gara con Aisha Rocek e Kiri Tontodonati, in gara lo scorso anno sul due senza, e Chiara Ondoli, che era parte dell’equipaggio che qualificò a Tokyo il quattro di coppia.

W8+ Otto femminile: Italia assente

Si tratta dell’unica gara in cui l’Italia è assente.

PESI LEGGERI

SPECIALITA’ OLIMPICHE

LM2x Doppio maschile: Pietro Willy Ruta (Fiamme Oro) e Stefano Oppo (Carabinieri)

Hanno già il pass per le Olimpiadi di Tokyo, a Poznan per provare a confermare (o migliorare) l’argento europeo della scorsa edizione.

LW2x Doppio femminile: Federica Cesarini (Fiamme Oro/Canottieri Gavirate) e Valentina Rodini (Fiamme Gialle)

Qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo già ottenuta, l’imbarcazione azzurra fu sesta lo scorso anno, ma con Rodini c’era Mignemi.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

LM1x Singolo maschile: Niels Alexander Torre (SC Viareggio).

Torre arriva agli Europei tra gli Assoluti dopo aver conquistato il titolo continentale Under 23 nella stessa specialità a Duisburg, in Germania, ad inizio settembre.

LW1x Singolo femminile: Paola Piazzolla (Fiamme Rosse)

Il titolo dell’Italia che lo scorso anno è stato conquistato da Federica Cesarini dovrà essere difeso da Piazzolla, già in gara in questa specialità ai Mondiali di Linz 2019.

LM4x Quattro di coppia maschile: Patrick Rocek (SC Lario), Antonio Vicino, Gabriel Soares e Catello Amarante (Marina Militare)

Metà equipaggio confermato di quello che fu oro lo scorso anno nella rassegna continentale in Svizzera (Gabriel Soares e Catello Amarante), mentre l’altra metà vede due esordienti tra gli Assoluti (Antonio Vicino e Patrick Rocek).

LW4x Quattro di coppia femminile: Giulia Mignemi (CT Aetna), Arianna Noseda (Fiamme Rosse/SC Lario), Greta Martinelli (SC Tremezzina) e Silvia Crosio (SC Amici del Fiume)

Confermato in toto l’equipaggio che fu oro lo scorso anno ai Mondiali di Linz 2019.

PARACANOTTAGGIO

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

PR1 M1x Singolo PR1 maschile: Giuseppe Di Lelio (The Core)

Di Lelio partecipò in questa specialità nel 2019 in Coppa del Mondo proprio a Poznan, quando giunse 13°.

PR1 W1x Singolo PR1 femminile: Anila Hoxha (CUS Torino)

Prima convocazione agli Europei dopo quattro Mondiali disputati, con tanto di quarto posto nel 2017 a Sarasota.

PR2 Mix2x Doppio PR2 misto: Laura Morato (SC Armida) e Gian Filippo Mirabile (SS Murcarolo)

Coppia inedita: Mirabile ha già gareggiato su questa imbarcazione, mentre c’è curiosità attorno all’esordio assoluto di Morato, proveniente dal basket paralimpico.

PR3 Mix4+ Quattro con PR3 misto: Greta Elizabeth Muti (SC Olona 1894), Lorenzo Bernard (SC Armida), Alessandro Brancato (RYCC Savoia), Cristina Scazzosi (SC Lago d’Orta) con Lorena Fuina (SC Rumon) al timone

L’unico equipaggio azzurro che ha già in tasca il pass per le Paralimpiadi di Tokyo grazie al bronzo mondiale di Linz 2019. A Poznan lo scorso anno in Coppa del Mondo arrivò un secondo posto.

