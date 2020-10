Canoa slalom, Coppa del Mondo Tacen 2020: successi per Romane Prigent ed Isak Ohrstrom

La prima tappa della Coppa del Mondo 2020 di canoa slalom si è aperta a Tacen, in Slovenia, dove nella tarda mattinata odierna sono andate in scena le finali del kayak femminile e maschile. Non c’erano azzurri impegnati, dato che l’Italia ha posto fine alla propria stagione internazionale, secondo quanto scritto dal sito federale, con gli Europei.

Nel kayak femminile doppietta transalpina con Romane Prigent prima in 83.98 (percorso netto) davanti alla connazionale Camille Prigent, seconda, staccata di 1.88 (2 penalità). completa il podio la giovanissima statunitense Evy Leibfarth, terza con un ritardo di 2.01 (2 penalità).

Nel kayak maschile vince a sorpresa lo svedese Isak Ohrstrom, primo in 73.39 (percorso netto), che si mette alle spalle il più quotato sloveno Peter Kauzer, secondo a 0.50 (percorso netto), ed un’altra sorpresa, il brasiliano Pedro Goncalves, terzo a 0.93 (2 penalità).

Foto: Pier Colombo