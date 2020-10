Calendario Coppa del Mondo sci alpino 2020-2021: tutte le date e il programma della stagione

Tutto è pronto per il via ufficiale della stagione invernale del Circo Bianco! La Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021, infatti, prenderà il via nel corso di questo weekend con il classico antipasto di Soelden e si tratterà della cinquantacinquesima edizione della manifestazione organizzata dalla Federazione Internazionale Sci. Si partirà, come detto sabato 17 ottobre 2020 con il gigante sul ghiacciaio del Rettenbach, e si concluderà il 21 marzo 2021 a Lenzerheide, in Svizzera. Non solo, durante la stagione si terranno a Cortina d’Ampezzo i Campionati Mondiali di sci alpino 2021 (nel mese di febbraio). Il 19 marzo a Lenzerheide (Svizzera) si disputerà la Coppa delle Nazioni.

Per quanto riguarda il comparto maschile sono in programma 38 gare (9 discese, 7 supergiganti, 10 giganti, 11 slalom, 1 slalom parallelo), in 18 diverse località per andare a capire se il norvegese Aleksander Aamodt Kilde sarà in grado di fare il bis dopo la vittoria della Coppa generale di un anno fa. Sul fronte femminile sono in programma, invece, 34 gare (8 discese, 7 supergiganti, 9 giganti, 9 slalom, 1 slalom parallelo), in 18 diverse località. Da questo punto di vista ci ricordiamo tutti benissimo che è Federica Brignone la detentrice uscente della Coppa, pronta a difendersi dalle agguerrite Mikaela Shiffrin, Petra Vlhova e Marta Bassino.

Loading...

Loading...

CALENDARIO COPPA DEL MONDO MASCHILE SCI ALPINO 2020-2021

CALENDARIO COPPA DEL MONDO FEMMINILE SCI ALPINO 2020-2021

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI SCI ALPINO

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo