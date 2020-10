Calcio, Roberto Mancini: “La mentalità è buona, l’Italia gioca bene anche cambiando gli interpreti”

La nazionale italiana di calcio ha demolito, in amichevole, la Moldavia. Gli azzurri hanno vinto con un perentorio 6-0. Un risultato che non può che far contento l’allenatore della rappresentativa del Bel Paese, Roberto Mancini, il quale, a fine match, ha esaltato i suoi ragazzi ai microfoni Rai. Queste le sue parole: “Ho visto tante cose interessanti, abbiamo faticato nei primi quindici minuti, ma era normale dato che molti giocavano insieme per la prima volta. La mentalità è buona e l’Italia gioca bene anche cambiando veri interpreti“.

Mancini, in seguito, ha speso parole di elogio per i tre giocatori del Sassuolo, ovvero Berardi, Caputo e Locatelli, che formavano l’asse portante dell’undici sceso in campo oggi: “Hanno giocato tutti e tre benissimo i ragazzi del Sassuolo. Caputo si muove bene come centravanti, i goal li fa, abbiamo tanti attaccanti bravi, ma se continua così potrà anche ribaltare le gerarchie“.

Foto: Lapresse