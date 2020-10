Calcio: il Napoli invia un pre reclamo al Giudice Sportivo, decisione sul 3-0 a tavolino per la Juventus attesa nel weekend

Sarà necessario aspettare probabilmente almeno fino al weekend (se non addirittura fino all’inizio della prossima settimana) per conoscere la decisione del Giudice Sportivo a proposito del caso legato al mancato svolgimento di Juventus-Napoli, posticipo della terza giornata della Serie A 2020-2021. La squadra campana non si è presentata a Torino per il match e quindi rischia seriamente la sconfitta per 3-0 a tavolino, ma il Presidente Aurelio De Laurentiis ha inviato al Giudice Sportivo un pre reclamo per evitare che questo scenario si concretizzasse già nella giornata di domani.

De Laurentiis nel frattempo ha scritto anche una lettera al ministro della salute Roberto Speranza e al ministro dello sport Vincenzo Spadafora spiegando le ragioni del Napoli ed allegando diversi documenti tra cui i pronunciamenti delle Asl (che avrebbero vietato la trasferta torinese in seguito ai due casi positivi al Covid registrati tra i giocatori partenopei). “Il mancato rinvio per la disputa della partita rappresenterebbe la sconfitta di tutti. Si confida in un intervento dei Ministeri in indirizzo perché adottino ogni determinazione necessaria a ripristinare ordine, giustizia, legalità, ragionevolezza e rispetto“, recita uno dei passaggi della lettera.

Foto: Lapresse