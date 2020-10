Calcio, i numeri di Roberto Mancini: il migliore per rendimento sulla panchina azzurra

Roberto Mancini conferma il proprio rendimento sulla panchina azzurra. Ieri, in amichevole contro la Moldova, il tecnico ha ottenuto la vittoria n.15 sotto la sua gestione, con una formazione sperimentale che ha dato seguito al bel momento vissuto dalla Nazionale.

15 successi, 5 pareggi e 2 sconfitte il computo di Mancini alla guida della selezione del Bel Paese. Numeri che vedono il “Mancio” in vetta alla classifica speciale del citato rendimento degli allenatori dell’Italia, a precedere Azeglio Vicini e Arrigo Sacchi. Una graduatoria che va considerata per quello che è visto e considerato che la squadra tricolore ha affrontato nella maggior parte dei casi formazioni non di primissimo livello, battute però piuttosto nettamente. Un aspetto importante, ricordando il non semplice momento vissuto dalla compagine italiana, reduce dalla mancata qualificazione ai Mondiali 2018 e desiderosa di riscatto in vista degli Europei 2021. Di seguito la classifica:

Loading...

Loading...

CLASSIFICA RENDIMENTO ALLENATORI DELL’ITALIA

Allenatore V N P

MANCINI 15 5 2

Vicini 14 5 3

Sacchi 14 5 3

Fabbri 13 6 3

Conte 13 6 3

Donadoni 13 4 5

Valcareggi 12 9 1

Lippi 12 8 2

Pozzo 12 5 5

Trapattoni 12 5 5

Zoff 11 7 4

Rangone 11 7 4

Prandelli 11 6 5

Bearzot 11 4 7

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse