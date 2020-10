Calcio, goleada azzurra in amichevole contro la Moldavia. L’Italia vince 6-0

La nazionale italiana di Roberto Mancini demolisce, in amichevole, la Moldavia. Tutto facile per gli azzurri che hanno steso i rivali con il risultato finale di 6-0 . La selezione del Bel Paese ha iniziato il match molto convinta e dopo diciannove minuti si è portata in vantaggio grazie a un colpo di testa vincente di Cristante su assist, da calcio d’angolo, di Bonaventura.

Quattro minuti dopo, gli azzurri hanno trovato il raddoppio con Caputo, ben imbeccato da Biraghi. Per il centravanti del Sassuolo si tratta del primo goal segnato con questa gloriosa maglia, peraltro alla prima occasione disponibile, dato che era all’esordio con la rappresentativa del Bel Paese. Al 30esimo c’è gloria anche per El Shaarawy, il quale, servito da Cristante, sigla la rete del 3-0.

Il 4-0 è arrivato al 38esimo grazie a un autorete di Posmac, il quale ha trafitto il suo portiere nel tentativo di anticipare Caputo. Poco prima del fischio di fine primo tempo, El Shaarawy si è ripetuto e l’Italia è andata al riposo con un vantaggio decisamente ampio. L’Italia allenta la pressione nel secondo tempo, ma al 72esimo Berardi, pescato perfettamente in area da Grifo, segna anche il 6-0. Nell’ultimo quarto d’ora i ragazzi di Mancini si limitano a gestire e non infieriscono ulteriormente, dato il punteggio già tennistico.

Foto: Lapresse