Calcio femminile, Serie A 2020-2021: Milan-Juventus 0-1, Girelli decide la sfida di San Siro. Vecchia Signora in vetta al campionato

Una cornice prestigiosa per il posticipo del lunedì sera del 4° turno del campionato di calcio femminile di Serie A 2020-2021. Milan-Juventus, big match di questa giornata, ha avuto come palcoscenico quello di San Siro e le ragazze, davanti a mille spettatori sugli spalti, hanno espresso il loro 100% per regalare emozioni ed esprimere un gioco di buon livello.

Il match, di fatto, si è deciso al 12′ quando Valentina Cernoia, atterrata in aerea, ha messo nelle condizioni Cristiana Girelli di realizzare: la n.10 bianconera si è dimostrata fredda dal dischetto, mettendo a segno la rete n.5 della sua stagione. Le ragazze di Rita Guarino sono andate vicine al raddoppio con Pedersen al 23′ e con la citata Girelli al 31′, ma è mancata precisione da parte delle due calciatrici.

Loading...

Loading...

Nella ripresa le rossonere salgono di tono, guadagnando metri di campo. Al 53′ Tucceri Cimini mette nelle condizioni l’accoppiata Giacinti-Dowie di far male, ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco. Brava due minuti dopo Boattin nel neutralizzare un’azione individuale dell’attaccante inglese. Le occasioni per il Milan capitano sui piedi di Bergamaschi e della menzionata Giacinti al 74′ e al 77′, ma manca pragmatismo. Ancora più evidente la chance non sfruttata da Salvatori Rinaldi all’88’, che da buona posizione non trova lo specchio della porta. La difesa bianconera tiene e nei minuti di recupero Galli sfiora il raddoppio poco prima del triplice fischio di chiusura. Un successo che regala alla truppa di Guarino la vetta della classifica (12 punti), a punteggio pieno dopo 4 giornate, approfittando anche del ko della Fiorentina contro il Sassuolo (secondo a quota 10 punti).

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Francesco Scaccianoce/LPS