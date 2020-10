Calcio femminile, Serie A 2020-2021: l’Empoli batte il Pink Bari e vola al secondo posto, primo successo per San Marino

Due i posticipi domenicali che si sono tenuti quest’oggi, validi per la quarta giornata del campionato di calcio femminile di Serie A 2020-2021. Alle 12.30 l’Empoli ha espugnato il campo del Pink Bari, imponendosi con un netto 3-0. A realizzare le marcature sono state De Rita al 20′, Polli al 45′ e Acuti all’89’. Toscane che, tra l’altro, hanno concluso la partita in dieci per via dell’espulsione di Bellucci per somma d’ammonizioni. Con questo risultato la formazione toscana si porta in seconda posizione nel gruppo della compagini a nove punti, alle spalle del Sassuolo in testa per il momento a quota dieci, in attesa del big match di domani tra Milan e Juventus. E’ arrivata poi la prima vittoria della San Marino Academy: 1-0 il successo delle padrone di casa per la marcatura di Menin al 56′. Ko inaspettato per la Fiorentia San Gimignano.

RISULTATI SERIE A 2020-2021 – GIORNATA 4 – CALCIO FEMMINILE

Sabato 3 ottobre

Loading...

Loading...

ore 12.30 AS Roma-Hellas Verona 2-0 – Stadio Tre Fontane

ore 12.30 Roma Napoli Femminile-Inter 1-1 – Caduti di Brema – Loc. Barra – Napoli

ore 15.00 Fiorentina-Sassuolo 1-3 – Stadio Gino Bozzi – Firenze

Domenica 4 ottobre

ore 12.30 Pink Bari-Empoli 3-0 – Campo Comunale Antonucci – Bitetto (BA)

ore 17.45 San Marino Academy-Florentia San Gimignano 1-0 – San Marino Stadium – Serravalle (RSM)

Lunedì 5 ottobre

ore 20.45 Milan-Juventus (diretta su TIMVISION e su Sky Sport) San Siro – Milano

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse