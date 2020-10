Calcio femminile, Serie A 2020-2021: il Milan espugna Empoli, vittorie di rigore per Florentia ed Hellas Verona

Oggi si sono disputati i tre anticipi della quinta giornata della Serie A 2020-2021 di calcio femminile. Sorride il Milan, che ritorna al successo espugnando Empoli per 0-3; vittorie di misura e di rigore per Florentia ed Hellas Verona, che hanno la meglio rispettivamente contro Napoli e Bari.

Dopo la sconfitta casalinga nel big match contro la Juventus, il Milan riprende immediatamente la propria corsa imponendosi per 0-3 sul campo dell’Empoli. A dispetto di quanto si potrebbe pensare guardando il risultato, la partita è equilibrata e resta in bilico fino agli ultimi 10 minuti di gioco. Le rossonere trovano il vantaggio al 23′ con la rete di Jane su assist di Giacinti. Nella ripresa le toscane spingono alla ricerca del pareggio, ma la squadra di Ganz tiene bene in difesa e nel finale assesta i colpi del ko: all’81’ con Giacinti, ben lanciata da Dowie, e al 91′ con Tucceri Cimini direttamente su calcio di punizione. Il Milan raggiunge momentaneamente la Juventus in testa alla classifica a quota 12 punti, mentre l’Empoli resta fermo a 9.

Negli altri due anticipi del sabato vincono di misura Florentia San Gimignano ed Hellas Verona, che sconfiggono rispettivamente Napoli e Bari. Le neroverdi si aggiudicano la sfida soltanto al minuto 89 grazie al rigore trasformato da Cantore, che condanna le campane alla quinta sconfitta consecutiva dopo il 3-0 a tavolino inflitto loro dal Giudice Sportivo in settimana. La modalità di vittoria è la stessa anche per l’Hellas Verona contro il Bari: 1-0 su calcio di rigore, realizzato da Bragonzi al 33′. Primi tre punti per le veronesi, che raggiungono le pugliesi in classifica.

SERIE A FEMMINILE, RISULTATI ANTICIPI 5ª GIORNATA

Florentia San Gimignano – Napoli Femminile 1-0 89’ rig. Cantore (F)

Empoli Ladies – Milan 0-3 23’ Jane (M), 81’ Giacinti (M), 90’+1’ Tucceri Cimini (M)

Hellas Verona – Pink Bari 1-0 33’ rig. Bragonzi (V)

Foto: LaPresse