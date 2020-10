Calcio femminile, Qualificazioni Europei 2022: le convocate dell’Italia per la sfida contro la Danimarca. Novità in attacco

Il momento della sfida decisiva si avvicina. Dopo sette vittorie in altrettanti incontri e aver sconfitto anche la Bosnia nell’ultima apparizione delle Qualificazioni agli Europei 2022 di calcio femminile (Gruppo B), la Nazionale di Milena Bertolini torna in scena per continuare il proprio percorso, dovendo affrontare in un match decisivo per il pass diretto alla rassegna continentale la Danimarca. La partita è prevista martedì 27 ottobre allo Stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli (ore 17.30, diretta su Rai2).

Attualmente in vetta con gli stessi punti, le danesi possono però contare su una differenza reti migliori e per questo l’Italia è chiamata a imporsi in uno dei due incontri, tenuto conto anche di quello che sarà a Viborg il 1° dicembre. Di seguito i criteri di qualificazione in caso di parità:

maggiore numero di punti negli scontri diretti tra le squadre interessate (classifica avulsa); migliore differenza reti negli scontri diretti tra le squadre interessate (classifica avulsa); maggiore numero di reti segnate negli scontri diretti tra le squadre interessate (classifica avulsa); maggiore numero di reti segnate in trasferta negli scontri diretti tra le squadre interessate (classifica avulsa), valido solo per il turno di qualificazione a gironi; se, dopo aver applicato i criteri dall’1 al 4, ci sono squadre ancora in parità di punti, i criteri dall’1 al 4 si riapplicano alle sole squadre in questione. Se continua a persistere la parità, si procede con i criteri dal 6 all’11; migliore differenza reti; maggiore numero di reti segnate; maggiore numero di reti segnate in trasferta; maggiore numero di vittorie nel girone; maggiore numero di vittorie in trasferta nel girone; classifica del fair play; posizione nel ranking UEFA in fase di sorteggio.

Per il match previsto tra poco meno di due settimane, Bertolini ha convocato 28 calciatrici. Non ci sarà una giocatrice importante come il capitano Sara Gama, out ancora per un infortunio, mentre ritornano nel gruppo Cecilia Salvai, Alia Guagni e Valentina Cernoia. Indubbiamente, le loro presenze sono importanti, considerando la forza delle rivali che hanno realizzato 41 gol, senza subirne neanche uno, fino a questo momento. Prima chiamata in Nazionale maggiore per Angela Pia Caloia, attaccante classe 2001 che milita nell’Oxford United. Di seguito l’elenco delle convocate:

L’ELENCO DELLE CONVOCATE DELL’ITALIA

Portieri: Francesca Durante (Hellas Verona), Laura Giuliani (Juventus), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Empoli), Alia Guagni (Atletico Madrid), Laura Fusetti (AC Milan), Martina Lenzini (Sassuolo), Elena Linari (Bordeaux), Cecilia Salvai (Juventus), Alice Tortelli (Fiorentina), Linda Tucceri Cimini (AC Milan);

Centrocampiste: Valentina Bergamaschi (AC Milan), Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (AS Roma), Marta Mascarello (Fiorentina), Martina Rosucci (Juventus);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Angela Pia Caloia (Oxford United), Valentina Giacinti (AC Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Empoli), Elisa Polli (Empoli), Daniela Sabatino (Fiorentina), Stefania Tarenzi (FC Inter).

