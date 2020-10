Calcio femminile, Milena Bertolini: “La Danimarca è la favorita del girone”

A Coverciano l’Italia del calcio femminile prepara la prima delle due sfide decisive contro la Danimarca per determinare la Nazionale che avrà accesso diretto alla fase finale degli Europei del 2021: le azzurre martedì prossimo alle ore 17.30 allo stadio Castellani di Empoli cercheranno il successo.

Le azzurre sono appaiate alle danesi a punteggio pieno in vetta al Girone B dopo sette incontri, ma con la Danimarca nettamente in vantaggio nella differenza reti: l’Italia, che ieri si è sottoposta ai tamponi, tutti negativi, ed oggi ha svolto il primo allenamento, non avrà a disposizione le infortunate Sara Gama ed Elisa Polli, mentre Elena Linari arriverà domani. Convocata Cecilia Prugna.

Così il CT Milena Bertolini all’ANSA: “Siamo consapevoli che la Danimarca sia la favorita del girone, è vicecampione d’Europa ed è formata da giocatrici forti, però la nostra forza è sempre stata il gruppo. Quindi penso che come noi le rispettiamo, altrettanto faranno loro nei nostri riguardi. In questi tre anni abbiamo fatto un percorso importante e stiamo crescendo“.

Foto: LaPresse