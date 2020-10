Calcio femminile, Milena Bertolini: “Abbiamo affrontato la Danimarca con lo spirito sbagliato, ci siamo svegliate tardi”

Arriva una sconfitta al ‘Carlo Castellani’ di Empoli per la Nazionale italiana di calcio femminile nell’ottavo impegno delle qualificazioni agli Europei 2022. Le azzurre sono state sconfitte 3-1 dalla Danimarca nell’incontro valido per il gruppo B. Le realizzazioni di Nicoline Sørensen e di Nadia Nadim (doppietta) hanno permesso alla compagine ospite di imporsi, rendendo vana la marcatura nella ripresa di Valentina Giacinti all’ora di gioco. Un successo netto quello della compagine allenata da Lars Sondergaard che ipoteca la qualificazione alla fase finale della rassegna continentale, avendo ottenuto il nono successo in altrettanti incontri e quindi totalizzato 27 punti. Motivo d’orgoglio per le ragazze di Milena Bertolini è il fatto di aver realizzato il primo gol subito dalla Danimarca in questo percorso europeo. Certo, una magra consolazione.

“Non abbiamo approcciato al meglio questo incontro. Siamo partite timorose e le abbiamo subito troppo. Quando ci siamo trovate sotto di due gol ci siamo svegliate e abbiamo iniziato a giocare come dovevamo: palla a terra e fraseggio corto. Purtroppo, dover rimontare dallo 0-2 contro formazioni di questo livello poi ti espone alle ripartenze e loro fisicamente tecnicamente sono molto forti. Da questo punto di vista, anche sulle palle inattive, hanno fatto valere il loro peso, mentre noi siamo state disattente. Questa partita, comunque, fa parte del percorso di crescita che sapevamo per cui ora dobbiamo guardare avanti“, le parole di Bertolini ai microfoni della Rai.

Le azzurre, in attesa di sapere quando sarà recuperata la partita contro Israele (posticipata per questioni legate al Covid-19), torneranno in campo il 1° dicembre a Viborg contro le danesi e cercheranno di ben figurare in quella circostanza, sperando di rientrare nel roster delle migliori tre seconde dei nove raggruppamenti che si qualificano agli Europei. Altrimenti ci si giocherà il tutto per tutto ai playoff.

