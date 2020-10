Calcio femminile, le migliori italiane della 6ª giornata di Serie A. Giacinti e Girelli trascinatrici, doppietta per Barbieri

È tempo di valutazioni per quanto concerne la sesta giornata della Serie A 2020-2021 di calcio femminile. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori italiane, quelle giocatrici che si sono messe particolarmente in luce nel corso del turno appena concluso.

Valentina Giacinti (Milan): ancora una volta l’attaccante del Milan si conferma una spina nel fianco per le difese avversarie. L’Inter non fa eccezione e nel derby la ventiseienne nata a Bergamo dà spettacolo, partecipando a tutte le azioni offensive rossonere e timbrando, poco dopo la mezz’ora, il gol del 3-1: riceve palla in area di rigore, finta per eludere i difensori e sinistro nel sacco.

Cristiana Girelli (Juventus): tanto per cambiare, è ancora nella lista delle migliori italiane della giornata. L’attaccante bianconera è protagonista nel rotondo successo per 0-4 in quel di Bari: dopo essersi vista annullare un gol per fuorigioco, al 25′ si rifà andando a segno su preciso suggerimento in profondità di Hyyrynen.

Valentina Cernoia (Juventus): corona una prestazione di alto livello in mezzo al campo con una perla che evidenzia ancora una volta le sue eccezionali qualità balistiche. La punizione dai 18 metri che al 35′ regala alle bianconere lo 0-3 è infatti un vero e proprio gioiello, da guardare e riguardare.

Raffaella Barbieri (San Marino): nella sfida casalinga contro la Roma l’attaccante torinese classe 1995 è l’ultima a mollare, realizzando due reti che per poco non permettono alla propria squadra di uscire dal campo con un punto prezioso. Due gol nel giro di tre minuti, tra il 42′ e il 45′: prima trasforma con freddezza un calcio di rigore, poi è lestissima nel ribadire in rete una conclusione di Baldini respinta dall’estremo difensore capitolino.

Annamaria Serturini (Roma): se San Marino non riesce a bloccare la Roma sul pareggio, la colpa è tutta della ventiduenne di Alzano Lombardo, che risolve la partita a due minuti dalla conclusione. Con le giallorosse riversate in avanti, la centrocampista è abile nel controllare un invito della spagnola Lazaro e nel trafiggere con il portiere di casa con un destro rasoterra.

