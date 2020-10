Calcio femminile, Europei 2022: l’Italia deve puntare ad essere una delle tre migliori seconde. La situazione delle qualificazioni

L‘Italia del calcio femminile ha perso ieri per 1-3 la prima delle due sfide decisive contro la Danimarca per determinare la Nazionale che avrà accesso diretto alla fase finale degli Europei del 2022: le azzurre sono state sconfitte allo stadio Castellani di Empoli.

La corsa verso gli Europei ora si complica: quasi impossibile vincere il Girone B, in quanto servirebbe una vittoria con tre gol di margine in Danimarca, oltre al successo nel recupero contro Israele, ora l’Italia deve puntare a rientrare tra le tre migliori seconde per qualificarsi senza passare dai play-off promozione.

Questa la situazione nel Gruppo B:

1. Danimarca 27 (9 gare) (differenza reti: +47)

2. Italia 21 (8) (+20)

3. Bosnia Erzegovina 15 (9)

4. Israele 7 (8)

5. Malta 4 (8)

6. Georgia 0 (8)

Nel conteggio per le tre migliori seconde l’Italia perderà punti e reti segnate contro la sesta classificata, e non farà differenza se sarà Malta o Georgia, in quanto in entrambi i casi le azzurre vedrebbero sfumare sei punti e sette gol fatti, senza alcuna rete subita. Allo stato attuale delle cose l’Italia sarebbe terza tra le nove seconde. Nella peggiore delle ipotesi si dovrà passare dagli spareggi.

Questa la situazione delle seconde classificate:

H Belgio 18 (7 gare) (differenza reti: +28)

G Austria 16 (6) (+21)

B Italia 15 (6) (+13)

D Spagna 13 (5) (+21)

F Islanda 13 (6) (+17)

I Irlanda 13 (7) (+3)

A Russia 12 (6) (+6)

C Galles 11 (7) (+9)

E Portogallo 10 (4) (+5)

