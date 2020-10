Calcio femminile, Alia Guagni è risultata positiva al Covid-19 e salterà il match contro la Danimarca

Era di ieri la notizia poco gradita per la Nazionale italiana di calcio femminile che il 27 ottobre allo Stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli (ore 17.30, diretta su Rai2) affronterà la Danimarca, match decisivo per il pass diretto alla rassegna continentale. Una calciatrice, infatti, è risultata positiva al Covid-19 dopo il tampone effettuato nelle ore precedenti e i cui risultati sono stati resi noti 24 ore fa.

Oggi, Alia Guagni, ha comunicato di essere lei la giocatrice ad aver contratto il famigerato Coronavirus. Attraverso un un lungo post sui social, l’azzurra ha spiegato di aver sempre seguito con grande attenzione tutte le misure precauzionali, ma nonostante questo è arrivato un esito dai controlli non confortante. Pertanto, Guagni non potrà esserci per la sfida contro le danesi, un’assenza che peserà decisamente nel roster del Bel Paese.

“Possiamo sopportare molto più di quanto pensavamo di poter sopportare”…parole di Frida ma che potrebbero essere mie in questo momento. Mi stavo preparando a dar guerra alla Danimarca, per staccare un biglietto per Women Euro 2022 ma l’ultimo tampone effettuato purtroppo mi ha trovato positiva al Covid-19! Ho passato un giorno intero in isolamento cercando di capire dove l’avessi preso, nonostante le mille precauzioni che uso ogni giorno, nonostante il distanziamento e le mascherine…ma alla fine mi sono resa conto che non é così importante perché ormai é successo e devo guardare avanti! Incanalerò le mie energie cercando di riprendermi al più presto, per poter tornare a vivere la mia vita e tornare a combattere sui campi di calcio quanto prima! Salto una sfida ma sono già un passo più vicina alla prossima @azzurrefigc @atletifemenino!”, le parole della calciatrice su Instagram.

Foto: LaPresse