Calcio a 5, UEFA Futsal Champions League: Pesaro pesca il KMF Titograd nel Preliminary Round

L’urna poteva essere più benevola, ma questa sarà una sfida stimolante. E’ più o meno da riassumere così quello che è successo all’Italservice Pesaro nel sorteggio del Preliminary Round della UEFA Futsal Champions League 2020-21.

La squadra rappresentante il movimento italiano, in virtù dello scudetto vinto nel 2019, inizierà infatti il suo cammino europeo fuori casa andando a fare visita ai temibilissimi montenegrini del KMF Titograd, a Podgorica, in un match a eliminazione diretta (così come previsto dalla nuova formula della competizione varata in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso).

Il team allenato da Fulvio Colini ha quindi un solo obiettivo, nella finestra temporale che andrà fra il 24 e il 29 novembre, passare il turno per arrivare poi ai sedicesimi di finale, con il quadro che a quel punto sarà composto dalle 23 vincitrici dei duelli relativi al Preliminary Round stesso a cui aggiungere le nove squadre compagini col coefficiente più alto (le spagnole Barcellona – detentrice – e Inter Movistar, le portoghesi Sporting e Benfica, le kazake Kairat e Aktobe, i russi del KPRF e gli sloveni del Dobovec), come fa sapere la Divisione Calcio a 5.

Di seguito tutti gli accoppiamenti e il calendario della UEFA Futsal Champions League

UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE 2020/2021

PRELIMINARY ROUND (24-29 novembre)

Gruppo 1:

1) Olmissum (CRO)-SMS Viimsi (EST)

2) Hohenstein-Ernstthal (GER)-Piyalepaşa (TUR)

3) Petro-w (LVA)-Lučenec (SVK)

4) Chrudim (CZE)-Akaa (FIN)

Gruppo 2:

5) Shkupi 1927 (MKD)-Blue Magic FC Dublin (IRL)

6) Allstars Wiener Neustadt (AUT)-Luxol St Andrews (MLT)

7) ACCS Asnières Villeneuve 92 (FRA)-Crvena zvezda (SRB)

8) Viten Orsha (BLR)-Cherno More Varna (BUL)

Gruppo 3:

9) Futsal Team Charleroi (BEL)-Lynx FC (GIB)

10) FC Prishtina (KOS)-KF Tirana (ALB)

11) KMF Titograd (MNE)-Pesaro (ITA)

12) FC Encamp (AND)-FC Salines (BIH)

Gruppo 4:

13) Omonia Nicosia (CYP)-FC Fiorentino (SMR)

14) Kherson (UKR)-Rosario Futsal (NIR)

15) Futsal Gentofte (DEN)-Leo Futsal Club (ARM)

16) AEK Futsal Club (GRE)-Araz Naxçivan (AZE)

Gruppo 5:

17) Futsal Mirerva (SUI)-PYF Saltires (SCO)

18) Vytis (LTU)-Hammarby (SWE)

19) Differdange (LUX)-London Helvecia (ENG)

20) Utleira Idrettslag (NOR)-Hovocubo (NED)

Gruppo 6:

21) Record Bielsko-Biała (POL)-Swansea University (WAL)

22) United Galati (ROU)-Dolphins Ashdod (ISR)

23) Tbilisi State University (GEO)-Berettyóújfalu (HUN)

Sedicesimi di finale: 12–17 gennaio (sorteggio 4 dicembre)

Ottavi di finale: 16–21 febbraio (sorteggio 20 gennaio)

Final Eight (quarti, semifinali e finale): aprile/maggio (da confermare)

Foto: Divisione Calcio a 5