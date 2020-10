Calcio a 5, UEFA Futsal Champions League: Barcellona campione d’Europa per la terza volta

Al Palaublaugrana di Barcellona finisce proprio con il Barcellona in trionfo. L’edizione 2019-2020 di un’infinita UEFA Futsal Champions League è terminata con i catalani in trionfo per la terza volta nella loro storia.

In una finale combattutissima i padroni di casa, che nella semifinale di questa “Final Four” avevano rischiato l’impossibile vincendo ai rigori 5-4 contro i moscoviti del KPRF (terzi al termine della manifestazione, ndr), sono riusciti a spuntarla 2-1 sui connazionali del Murcia, che a loro volta erano arrivati all’atto conclusivo eliminando i russi del Tyumen, grazie ai gol di Diego e Aicardo, capaci di rendere vana la segnatura rivale ad opera di Leo Santana.

Dopo Lleida 2012 e Baku 2014, arriva quindi un’ulteriore consacrazione per la squadra che ha inevitabilmente segnato l’ultimo decennio della UEFA Futsal Champions League.

Di seguito tabellino e albo d’oro della manifestazione

BARCA-MURCIA 2-1 (2-0 p.t.)

BARCA: Didac Plana, Aicardo, Dyego, Ferrao, Marcênio, Matheus, Daniel, Adolfo, Sergio Lozano, Esquerdinha, Joselito, Povill, Ximbinha, Miquel Feixas. All. Plaza

MURCIA: Espindola, Leo Santana, Marcel, Paradynski, Matteus, Tolrà, Alberto García, Darío Gil, Rafa, Pacheco, Miguelín, Fernan, Salas, Antonio Navarro. All. Giustozzi

MARCATORI: 3’10” Dyego (B), 8’28” Aicardo (B), 24’52” Leo Santana (M)

AMMONITI: Ferrao (B), Rafa (M)

ARBITRI: Saša Tomić (CRO), Nikola Jelić (CRO), Ondřej Černý (CZE); crono: Nicola Manzione (ITA)

ALBO D’ORO: 2001-2002 Playas de Castellòn (SPA), 2002-03 Playas de Castellòn (SPA), 2003-04 Interviù (SPA), 2004-05 Action Charleroi (BEL), 2005-06 Interviù (SPA), 2006-07 Dinamo Mosca (RUS), 2007-2008 Sinara Ekaterinburg (RUS), 2008-09 Inter (SPA), 2009-2010 Benfica (POR), 2010-2011 Montesilvano (ITA), 2011-2012 Barcelona (SPA), 2012-2013 Kairat (KAZ), 2013-2014 Barcelona (SPA), 2014-2015 Kairat (KAZ), 2015-16 Gazprom Ugra (RUS), 2016-2017 Inter (SPA), 2017-2018 Inter (SPA), 2018-2019 Sporting (POR), 2019-2020 Barcelona (SPA)

Foto: Barcellona Futbol Sala – Victor Salgado