Calcio a 5, Serie A 2020-2021: secondo turno di regular season condizionato dal Covid-19. Tre i match rinviati

Dopo il via che c’è stato nell’Opening Day di Salsomaggiore Terme, la regular season del campionato italiano di calcio a 5 2020-2021 deve fare i conti con i contagi che ci sono stati tra gli effettivi di alcune compagini. Già nel primo turno, la partita prevista tra Pescara e Real San Giuseppe era stata rinviata per diverse positività nel club campano. Per lo stesso motivo, non vedremo la formazione neo-promossa in campo contro il Bernardinello Petrarca sabato 17 ottobre. Il medesimo discorso però riguarda anche la Colormax (Pescara), che avrebbe dovuto giocare sempre sabato contro la Todis Lido di Ostia, e soprattutto l’Acqua&Sapone Unigross opposta all’Aniene, partita di scena originariamente questa sera alle 20.45: “Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società A.S.D. Cybertel Aniene C5 pervenuta in data odierna, relativamente alla positività accertata di un calciatore per essa tesserato, si dispone il rinvio a data da destinarsi della gara“, come riportato dal comunicato ufficiale della Divisione Calcio a 5.

SERIE A CALCIO A 5 – SECONDA GIORNATA REGULAR SEASON

15 ottobre

ore 20.45 Acqua&Sapone Unigross – Cybertela Aniene rinviata

16 ottobre

ore 20.00 Signor Prestito CMB Matera – CDM Futsal Genova

ore 20.30 Feldi Eboli – Italservice Pesaro

17 ottobre

ore 17.00 Saviatesta Mantova – Meta Catania Bricocity

ore 18.00 Real San Giuseppe – Bernardinello Petrarca rinviata

ore 18.00 Todis Lido di Ostia – Colormax Pescara rinviata

ore 20.45 Came Dosson – Sandro Abate Avellino

