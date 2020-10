Calcio a 5, Serie A 2020-2021: Mantova e Came a punteggio pieno dopo il 2° turno, ko Catania e Sandro Abate Avellino

Tenuto conto dei rinvii di Acqua&Sapone Unigros-Cybertel Aniene, Real San Giuseppe-Bernardinello Petrarca e di Todis Lido di Ostia-Colormax Pescara per casi positivi al Covid-19, è andato in archivio il secondo turno della regular season del campionato di Serie A di calcio a 5.

Due gli incontri disputati questo sabato. Al PalaNeolù il Saviatesta Mantova concede il bis e, dopo aver battuto all’esordio i campioni d’Italia dell’italservice Pesaro, sconfiggono anche il Meta Catania Bricocity per 3-1. Luka Suton, Ante Dancic e Leonardo Micheletto i realizzatori per la formazione allenata da Frane Despotovic. Per la formazione siciliana la rete è stata siglata da Mariano Quintairos. Mantova, quindi, a punteggio pieno come la Came Dosson. I veneti hanno battuto per 5-2 la Sandro Abate Avellino. Una tripletta di Arlan Pablo Vieira e le marcature di Juan Fran e di Pablo Belsito hanno permesso alla compagine di Sylvio Rocha di prevalere al cospetto della squadra irpina, a cui non sono basti i gol di Andrè Fantecele e di Cristian Testa.

Loading...

Loading...

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse