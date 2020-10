Calcio a 5, Serie A 2020-2021: le favorite. Italservice Pesaro e Acqua&Sapone Unigross vogliono confermarsi

In cerca di normalità. Un concetto che un po’ in tutte le cose si vuol trovare nell’era Covid-19. In ambito sportivo, la diffusione della pandemia aveva portato alla chiosa anzitempo della stagione del calcio a 5 italiano e, dopo una lunghissima attesa, si può tornare a parlare di agonismo visto che nel prossimo weekend la regular season del campionato italiano riprenderà. Sara una tre-giorni (8-10 ottobre) nelle quale Salsomaggiore Terme sarà teatro dell’evento che sancirà il restart dell’attività a rimbalzo controllato. Si parte giovedì sera con la gara Meta Catania Bricocity-Came Dosson (ore 20.45); venerdì, invece, la doppietta Cybertel Aniene-Signor Prestito CMB Matera (ore 17.25) e a seguire (ore 20.45) Sandro Abate Avellino-Acqua&Sapone Unigross. Di seguito il calendario completo:

GIOVEDI’ 8 OTTOBRE

META CATANIA-CAME DOSSON ore 20.45 (diretta Raisport)

VENERDÌ 9 OTTOBRE

CDM GENOVA-TODIS LIDO DI OSTIA ore 14.30

CYBERTEL ANIENE-SIGNOR PRESTITO CMB ore 17.25 (diretta Raisport)

SANDRO ABATE-ACQUAESAPONE ore 20.45 (diretta Raisport)

SABATO 10 OTTOBRE

PETRARCA-FELDI EBOLI ore 15

COLORMAX PESCARA-REAL SAN GIUSEPPE ore 17.30

ITALSERVICE PESARO-MANTOVA ore 20

Chi saranno le favorite? Difficile rispondere a questa domanda con assoluta certezza perché di aspetti agonistici in questa fase se ne sono visti pochi. Si può ragionare sulla base delle ipotesi e del rose a propria disposizione, ritenendo quindi che i campioni d’Italia dell’Italservice Pesaro e l’Acqua&Sapone abbiano qualcosa in più. La compagine di Fulvio Colini, forte dell’arrivo dell’asso argentino Leandro Cuzzolino, dovrebbe essere il riferimento. Dopo circa 8 mesi dall’ultima volta, si è vista la compagine tornare al Pala Nino Pizza di fronte ai propri tifosi (solo 150 più familiari e dirigenti). Ebbene, nel match valido per 14° Memorial Nino Pizza, l’Italservice ha vinto contro una buona Olimpus Roma 3-1, mettendo in mostra alcuni aspetti notevoli del proprio roster, tra i quali il citato Cuzzolino, Canal e Borruto, questi ultimi due a segno nel match citato. Un buon test per Colini in vista dell’esordio ufficiale di campionato contro il Mantova sabato sera.

Qualche difficoltà in più per l’A&S. Nell’ultimo match del precampionato, la compagine abruzzese ha concluso al terzo posto il quadrangolare amichevole a cui ha preso parte, venendo sconfitta dal Cus Molise. Per il nuovo tecnico Scarpitti ancora una chimica di squadra da trovare, tuttavia contare su giocatori come Mammarella, Calderolli, Rafinha, Coco Wellington e Murilo è qualcosa che può dare un mano sostanziale in termini tecnici. Un passo falso che potrebbe, quindi, dare una scossa prima dell’inizio delle sfide importanti.

Foto: comunicato stampa Italservice Pesaro