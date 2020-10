Calcio a 5, Serie A 2020-2021: i colpi di mercato e come sono cambiate le squadre. Innesti di qualità per Italservice e A&S

In cerca di normalità. Un concetto che un po’ in tutte le cose si vuol trovare nell’era Covid-19. In ambito sportivo, la diffusione della pandemia aveva portato alla chiosa anzitempo della stagione del calcio a 5 italiano e, dopo una lunghissima attesa, si può tornare a parlare di agonismo visto che nel prossimo weekend la regular season del campionato italiano riprenderà. Sara una tre-giorni (8-10 ottobre) nelle quale Salsomaggiore Terme sarà teatro dell’evento che sancirà il restart dell’attività a rimbalzo controllato. Si parte giovedì sera con la gara Meta Catania Bricocity-Came Dosson (ore 20.45); venerdì, invece, la doppietta Cybertel Aniene-Signor Prestito CMB Matera (ore 17.25) e a seguire (ore 20.45) Sandro Abate Avellino-Acqua&Sapone Unigross. Quattordici la squadre al via, dunque. Scopriamo schematicamente come sono cambiate le formazioni in vista dell’avvio di quest’annata:

I MOVIMENTI DI MERCATO DELLE SINGOLE SQUADRE – SERIE A CALCIO A 5 2020-2021

ACQUAESAPONE UNIGROSS

Conferme: Mammarella, Murilo, Gui, Calderolli, Dudu, Mambella, Coco, Fior, Patricelli, La Bella, Marrazzo

Acquisti: Fusari (CMB), Misael (Colormax Pescara), Fetic (Dobovec), Trentin (Foz Cataratas), Rafinha Rizzi e Lukaian (Real Rieti)

Cessioni: Jesulito (Cordoba), Jonas (Halle Gooik), Willy Rocha (CMB), Fabinho (CDM Genova), Canale (Modena Cavezzo), Nicolodi (Sandro Abate), Livio Cicconetti (Sulmona Futsal ASD, in prestito), Giulio Columbaro (Asd Antonio Padovani Futsal, in prestito), Luca Marcone e Francesco Di Marcantonio (Hatria Team, entrambi in prestito)

Allenatore: Fausto Scarpitti (nuovo)

BERNARDINELLO PETRARCA

Conferme: Jorge Alba, Vitale, Lorenzo Bargellini, Samuele Bezzegato, Alberto Disarò, Giovanni Nicolazzi e Riccardo Superbo

Acquisti: Boaventura (Feldi Eboli), Morassi (Maccan Prata), Joselito (Burela), Fornari (Feldi Eboli, via Real Rieti), Bastini (Arzignano), Paganini (Imolese), Parrel (Mantova), Rafinha Novaes (Real Rieti, via FF Napoli), Victor Mello (Sandro Abate, via San Giuseppe), Dani Ramos (Came Dosson), Alves

Cessioni: Sardella (Tombesi), Urio (Atletico Nervesa), Moretti (Tre Colli), Cividini (Polisportiva Futura), Dudu Costa (Modena Cavezzo Futsal), Dani Ramos (Viseu), Beretta, Schacker, Pedotti

Allenatore: Luca Giampaolo (confermato)

CAME DOSSON

Conferme: Thiago Grippi, Ugherani, Juan Fran, Edgar Bertoni, Japa Vieira, Pietrangelo, Murilo Schiochet, Ditano, Azzoni, Belsito, Giuliato

Acquisti: Dener (Ciampino Anni Nuovi), Pedro Espindola (Meta), Ronzani (Annia Serenissima, fine prestito)

Cessioni: Igor (Peñíscola), Azzalin (Città di Mestre, fine prestito), Daniel Ramos (Viseu, via Petrarca)

Allenatore: Sylvio Rocha (confermato)

CDM GENOVA

Conferme: Pozzo, Lo Conte, Foti, Ortisi, Caputo, Pizzo, Pizetta, Piccareta, Jonas, Rivera, Davide Vignolo

Acquisti: Titon e Ramon (Real Rieti), Fabinho (Acqua&Sapone), Silon (Real Rogit), Timm (Cybertel Aniene), Molaro (Arzignano), Alessio Lodi e Marco Martinel (Corniglianese), Luca Orefice (Pozzoli Futsal Flegrea, prestito con diritto di riscatto), Davide Vignolo

Cessioni: Zanella (Rhibo Fossano), Keko (Futsal Pistoia), Juanillo (Ejido), Luft, Andrea Lombardo

Allenatore: Milton Gomes Vaz (confermato)

CYBERTEL ANIENE

Conferme: Anas, Schininà, Taloni, Kullani, Faziani, De Filippis, Pilloni

Acquisti: Dani Fernandez (Cordoba), Cabeça (Mantova), Biscossi (Lazio), Micoli (Virtus Rutigliano), Etchy (Tenax), Genis Tena (Segorbe), Battistoni (Meta, via FF Napoli), Raubo (Cioli Feros), Ducci (Olimpus Roma)

Cessioni: Sanna (Orchies), Caio Japa (Futsal Minerva), Costantini e Abo Arab (History Roma 3Z), Mirko Medici (Sporting Hornets), Mazoni (D&G Ascoli), Alemao (Atletico Nervesa), Timm (CDM Genova), Mariano

Allenatore: Mauro Micheli (confermato)

COLORMAX PESCARA

Conferme: Santacroce, Ferraioli, André Ferreira, Dudu Morgado, Coco Schmitt, Mazzocchetti, Scarinci, Houenou, Leandro Ferreira, Federico De Luca

Acquisti: Agostinelli (Sulmona), Paulinho (Lido), Rober, Arroyo, Saùl

Cessioni: Misael (A&S), Pieragostino (Tombesi Ortona), Galliani (CMB), Andrea Romano (Real Rieti, fine prestito, poi al Prato), Dall’Onder (Ciampino Anni Nuovi)

Allenatore: Saverio Palusci (confermato)

FELDI EBOLI

Conferme: Romano, Thiago Bissoni, Tres Rudinei, Caponigro, Glielmi

Acquisti: Canabarro (Marreco), Luizinho (Kairat), Dani Chino (Peñíscola), Dal Cin (Melilli), Pasculli (Magic Crati Bisignano), Rodrigo Dener (Fugador Sumido), Caruso (Signor Prestito CMB), Davide Moura (Real Rieti), Chano (Jaén), Mellone (Santa Cecilia), Pellino

Cessioni: Bagatini ed Ercolessi (Sandro Abate), Spisso (Alma Salerno), Saponara (Bernalda), Felipe Mancha (Jaén), Boaventura (Petrarca), Fornari (Petrarca), Nicola Fortunato (Agostino Litteri), Fiuza (Futsal Cobà), Francini (Sestu)

Allenatore: Albert Riquer (nuovo)

ITALSERVICE PESARO

Conferme: Miarelli, Guennounna, Dionisi, Tonidandel, Fortini, Salas, Honorio, Borruto, Canal, Taborda, De Oliveira, Marcelinho, Jefferson

Acquisti: Cuzzolino (Levante)

Cessioni: Gava (Chonburi), Carducci (Sala Consilina, via Pietralacroce), Baldassarri (Cus Ancona)

Allenatore: Fulvio Colini (confermato)

MANTOVA

Conferme: Micheletto, Bueno

Acquisti: Belloni (Cus Ancona), Ganzetti (Manfredonia), Savoilanen (Crnica Šibenik), Solosi (Saints Pagnano), Luka Suton (Vrgorac), Danicic, Mirko Hrkač, Marko Kuraja e Blago Gašpar (MNK Square Dubrovnik), Gumeniuk (Verona, fine prestito),

Cessioni: Ricordi (Meta Catania), Dimas (Olimpus Roma), Cabeça (Cybertel Aniene), Leleco (Hellas Verona), Di Guida (Atletico Nervesa), Bocao (Betis), Poletto (Lido), Zonta (Ciampino Anni Nuovi, in prestito), Mateus (Futsal Cobà), Parrel (Petrarca), Salas III (Roma C5), Gumeniuk (Sangiovannese), Gabriel (Arzignano), Jukka Kytölä (KaDy)

Allenatore: Frane Despotovic (nuovo)

META CATANIA BRICOCITY

Conferme: Musumeci, Dovara, Italo Aurelio, Silvestri, Messina, Manservigi, Tomarchio, Cavallaro, Baio

Acquisti: Ricordi (Mantova), Quintairos (Active Network), Baisel (San Lorenzo), Sanz (Alma Salerno), Josip Suton (Vrgorac), Kristian Čekol (Futsal Dinamo), Venancio Baldasso (Halle Gooik, via Real Rieti), Josiko (Peñíscola, via Real San Giuseppe), Enrico Grassi Bertazzi (dal calcio), Gabriele Mertoli (Mascalucia C5)

Cessioni: Thiago Perez e Duda Dalcin (Sandro Abate), Ernani (Zaragoza), Pedro Espindola (Came), Battistoni (Cybertel Aniene), Julian Caamaño (Talavera), Cesaroni (Signor Prestito CMB), Salas (ElPozo Murcia), Joao Victor (Lecco, in prestito), Ferrante (Regalbuto, in prestito)

Allenatore: Salvo Samperi (confermato)

REAL SAN GIUSEPPE

Conferme: Chima, Vini Duarte, Follador, Pedro Guedes, Lepre, Napolitano, Borriello

Acquisti: Molitierno, Victor Mello (Sandro Abate), Montefalcone (Active Network), Elisandro (Inter Movistar), De Luca (Real Rieti), Francesco Galluccio (rientro fine prestito), Antonio Orvieto (rientro fine prestito), Gaetano Rosbino (rientro fine prestito), Giacomo Manna (rientro fine prestito), Christian Varriale (rientro fine prestito), Odierna (Striano), Josiko (Peñíscola), Milucci e Imparato (Futsal Fuorigrotta), Alex (ElPozo Murcia)

Cessioni: Bico Pelentir (Spartak Caserta) Ghiotti e Lolo Suazo (Olimpus Roma), Bellobuono (Active Network, in prestito), Genny Canneva, Giovanni Monnola e José Severino (Atletico Frattese), Giovanni Galluccio (Alma Salerno), Antonio Napoletano (Frattese), Carlo Nunziata (Bacoli, in fine prestito), Antonio Orvieto (Solofra), Liberato Formisano (rientro fine prestito), Christian Atteo, Michele Danese, Antonio De Sangro, Vincenzo Di Meglio, Raffaele Esposito, Aniello Giardino, Marco Guazzo, Pietro Iorio, Simone Luongo, Emanuele Marigliano (svincolati), Davide Ranieri, Botta e Volonnino (Benevento), Josiko (Meta Catania), Victor Mello (Petrarca Padova), Manfroi (Mycars Chatelet), Gui Favero

Allenatore: Andrea Centonze (confermato)

SANDRO ABATE AVELLINO

Conferme: Kakà, Fantecele, Iandolo, Testa, Vitiello, Massimo Abate

Acquisti: Crema (Halle Gooik), Thiago Perez e Duda Dalcin (Meta Catania), Bagatini ed Ercolessi (Feldi Eboli), Edu Villalva (Cybertel Aniene), Marchesano (Junior Domitia), Nicolodi (Acqua&Sapone)

Cessioni: Dian Luka (Zaragoza), Molitierno e Victor Mello (Petrarca Padova, via San Giuseppe), De Crescenzo (AP Futsal), Amirante (Signor Prestito CMB), Bebetinho (Pistoia), Fabiano (Tombesi)

Allenatore: Fabian Lopez (nuovo)

SIGNOR PRESTITO CMB

Conferme: Weber, Pulvirenti, Grippo, Nucera, Perrucci (aggregato in prima squadra)

Acquisti: Wilde (Corinthians), Well (Santa Coloma), Willy Rocha (A&S), Bizjak (Italpol), Galliani (Colormax Pescara), Arvonio (Sipremix Limatola), Yera (Betis), Jodas Vives (Latina), Isi Garrido (Peñíscola), Amirante (Sandro Abate), Andrés Santos (Ribera Navarra), Cesaroni (Meta), Giannandrea (Free Time L’Aquila), Strippoli (Soccer Altamura)

Cessioni: David Sanchez (Cordoba), Linhares (Osasuna Magna), Fusari (A&S), Zancanaro (Bernalda), Caruso (Signor Prestito CMB), Vega (Futsal Cobà), Decio Restaino (Giovinazzo), Petragallo (Orsa Viggiano), Lucas (Cioli Feros), Tobe, Mancusi

Allenatore: Lorenzo Nitti (nuovo)

TODIS LIDO DI OSTIA

Conferme: Barra, Cerulli, Di Ponto, Gattarelli, Raul Rocha, Motta, Cutrupi, Lutta, Scalambretti, Alessandro Nicolini, Alessio Colasanti e Diego Regini

Acquisti: Poletto (Mantova), Tiziano Chilelli (Cioli Feros), Matteo Esposito (riscattato dal Real Rieti, con triennale)

Cessioni: Matteo Esposito (Real Rieti, fine prestito), Rengifo (Bisignano), Paulinho (Colormax Pescara)

Allenatore: Gianfranco Angelini (nuovo)

