Calcio a 5, Serie A 2020-2021: CMB Matera e Italservice Pesaro dilagano in trasferta nel 4° turno della regular season

Nelle uniche due partite andate in scena in questo sabato, per il quarto turno della regular season del campionato di calcio a 5 di Serie A 2020-2021 (per i rinvii dei match tra Genova e Petrarca e Real San Giuseppe e Meta Catania Bricocity legati purtroppo a dei casi positivi al Covid-19), sono arrivate due larghe vittorie esterne.

I campioni d’Italia dell’Italservice Pesaro ha espugnato il Pala di Fiore di Ostia, rifilando un sonoro 8-4 alla Todis. La squadra di Fulvio Coloni, dopo aver ottenuto la prima vittoria contro il Colormax, pare essere entrata in ritmo come si dice. Le realizzazioni di De Oliveira (tripletta), di Mauro Canal (doppietta), di Tonidandel e di Borruto (doppietta) sono valse il successo alla compagine pesarese, rendendo vane le marcature di Rocha (doppietta), Motta e di Poletto per la squadra allenata da Gianfranco Angelini. Una prova di forza dell’Italservice, ora seconda a una sola distanza dalla Feldi Eboli capolista (8 punti).

Loading...

Loading...

Il Signor Prestito ha risposto presente, imponendosi con un perentorio 7-1 al Pala Rigopiano di Pescara contro il citato Colormax. Prestazione monstre del fuoriclasse brasiliano Wilde, autore di un poker di reti in casa CMB. A rimpinguare il bottino ci hanno pensato poi Cesaroni, Pulvirenti e Well. I padroni di casa, condizionati anche dall’assenza di Houenou, hanno realizzato con Leandro. Matera, quindi, ha agganciato Pesaro in seconda posizione nella classifica generale.

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock.com