Calcio a 5: la Corte Federale d’Appello annulla il commissariamento della Divisione

Adesso è ufficiale. La Corte Federale d’Appello ha annullato in via definitiva il commissariamento della Divisione Calcio a 5. Come si legge dal sito divisionale, la Corte Federale d’Appello ha respinto il reclamo numero RG 017/CFA/2020-2021 proposto dalla LND in persona del Presidente Cosimo Sibilia e dal Commissario della Divisione Calcio a 5 della LND, Dott. Caridi Giuseppe in data 15.09.2020.

Dal dispositivo emesso dalla Corte Federale d’Appello, oggi lunedì 5 ottobre 2020, si apprende il definitivo annullamento del commissariamento della Divisione Calcio a 5. Resta perciò in carica l’attuale Consiglio Direttivo formato dal Vicepresidente Vicario Gabriele Maria Di Gianvito, dal Vicepresidente Vittorio Zizzari e dai Consiglieri Marco Calegari, Bernardo Lodispoto e Andrea Farabini.

Loading...

Loading...

In sostanza quindi, le prossime elezioni saranno libere da vincoli con i candidati che potranno liberamente concorre per creare una nuova governance.

Una notizia attesa e importante che restituisce, in prospettiva, autorità e programmazione alla Divisione considerando che mancano due giorni all’inizio della stagione 2020/2021.

michele.cassano@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Divisione Calcio a 5