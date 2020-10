Cagliari-Crotone oggi: orario, tv, streaming, probabili formazioni, programma Serie A

Cagliari-Crotone: “Mezzogiorno di fuoco” alla Sardegna Arena. Dopo gli anticipi di venerdì e sabato, il programma domenicale della quinta giornata della Serie A 2020/2021 verrà aperto dal match fra i sardi e i calabresi, con calcio d’inizio previsto alle ore 12:30 e diretta su DAZN.

Da una parte gli uomini di Di Francesco che, dopo aver trovato la prima vittoria stagionale, una settimana fa per 2-3 in casa del Torino, vogliono dare seguito andando a inanellare una nuova affermazione che li proietterebbe a 7 punti, dall’altra quelli di Stroppa che, a seguito del pareggio ottenuto in casa contro la Juventus, hanno mosso la loro classifica e in caso di successo esterno andrebbero ad agganciare a quota 4 proprio i rossoblu.

Si preannuncia una partita molto combattuta quindi: chi la spunterà? La parola al campo.

IN TV – Cagliari-Crotone sarà visibile in diretta su DAZN (in streaming) e DAZN1 (canale 209 di Sky).

PROGRAMMA SERIA A 2020-2021

Domenica 25 ottobre

Ore 12.30 Cagliari-Crotone

PROBABILI FORMAZIONI

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Klavan, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Rog; Sottil, Joao Pedro, Nandez; Simeone. All.: Di Francesco.

Crotone (3-5-2): Cordaz, Magallan, Marrone, Luperto, Pedro Pereira, Molina, Cigarini, Vulic, Recas, Messias, Simy. All.: Stroppa.

Foto: Lapresse