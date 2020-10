Brescia-Virtus Bologna oggi, Serie A basket: orario, tv, programma, streaming

Oggi, domenica 4 ottobre, al “PalaLeonessa” andrà in scena il match tra Germani Brescia e Virtus Segafredo Bologna, valido per la seconda giornata della Serie A 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

Avvio di stagione positivo per le V Nere che, dopo essersi arrese in finale di Supercoppa Italiana all’Olimpia Milano, hanno esordito in campionato con il facile successo interno contro Cantù e hanno concesso il bis al debutto in EuroCup in casa del Lietkabelis. Non si può dire lo stesso per la Leonessa, che è ancora in fase di assemblaggio dopo la rivoluzione compiuta sul mercato: i lombardi sono stati sconfitti ai supplementari a Varese nella prima giornata di Serie A e sono caduti anche contro il Buducnost nell’esordio europeo. Sarà una partita speciale per Awudu Abass, che in estate è passato da Brescia alla sponda bianconera di Bologna.

Il match tra Germani Brescia e Virtus Segafredo Bologna inizierà alle ore 17.30. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2 e in streaming su Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale dell’incontro garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

BRESCIA-VIRTUS BOLOGNA OGGI: ORARIO, TV E STREAMING

Domenica 4 ottobre

Ore 17.30: Germani Brescia – Virtus Segafredo Bologna

Diretta tv – Eurosport 2

Diretta streaming – Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

