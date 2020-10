Boxe, Fabio Turchi demolisce Grisunins e vince l’internazionale IBF dei massimi leggeri

Fabio Turchi ha letteralmente demolito il lettone Nikolajs Grisunins all’Alianz Cloud di Milano (a porte chiuse), si è imposto ai punti con verdetto unanime (99-91; 98-92; 100-90) e ha conquistato il vacante titolo internazionale IBF dei pesi massimi leggeri. Il pugilato è tornato a essere protagonista in Italia dopo il lockdown, la Milano Boxing Night non ha deluso le aspettative della vigilia e il toscano ha incantanto nel main-event. Si è trattato di un match a senso unico, il nostro portacolori ha dominato le dieci riprese andate in scena e ha ampiamente meritato il successo.

Il ribattezzato Stone Crusher ha conquistato la cintura, tornando alla vittoria a un anno di distanza dall’ultimo incontro disputato (l’11 ottobre 2019 venne sconfitto dal britannico Tomy McCarthy a Trento, perdendo il titolo internazionale WBC) e ritoccando il suo record di spessore (18 affermazioni di cui 13 per ko, 1 sconfitta). Il 27enne fiorentino si è rilanciato, ha dimostrato le sue doti e ora può sperare di riprendere la scalata verso incontri di ben altra caratura a livello internazionale.

Tecnicamente non c’è stata proprio storia: Fabio Turchi ha iniziato a picchiare forte fin dal primo round, nel secondo ha fatto uscire sangue copiosamente dal naso dell’avversario, si è distinto con il gancio destro e col diritto sinistro, colpendo ripetutamente Grisunins al volto e al corpo, non andando mai in difficoltà e regalando una prestazione tecnicamente solida. Il lettone non è mai stato in grado di impensierire il nostro portacolori, il quale nel finale ha dovuto controllare semplicemente la situazione.

