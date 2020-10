Boxe: Anthony Joshua difenderà le sue corone mondiali dei massimi contro Kubrat Pulev il 12 dicembre

Giovedì 12 dicembre, O2 Arena. La nuova data per il combattimento che vale i titoli mondiali IBF, WBA, WBO e IBO dei pesi massimi è arrivata, con Anthony Joshua che se la vedrà con il bulgaro Kubrat Pulev per tenersi ciò che è già suo dopo la rivincita contro Andy Ruiz (decisione unanime dei giudici).

I due avrebbero dovuto salire sul ring già nello scorso giugno, ma la pandemia di coronavirus ha costretto inevitabilmente al rinvio. Nondimeno, ancora non è chiaro in quanti potranno entrare nell’impianto sulla Greenwich Peninsula, a sudest di Londra. Le possibilità che non possa entrare nessuno esistono, in funzione dell’evoluzione del quadro sanitario.

Pulev avrebbe dovuto affrontare Joshua già nell’ottobre 2017, ma un infortunio a una spalla ne bloccò le ambizioni. Il trentanovenne di Sofia ha dichiarato: “Per un piccolo Paese come la Bulgaria, combattere per il titolo mondiale dei massimi è un grande traguardo. Questo combattimento è per mio padre e per tutti i bulgari nel mondo. Verrò a Londra per impadronirmi del titolo mondiale“.

Joshua, invece, ha affermato: “Il 12 dicembre è la data, e una volta di più le corone dei massimi sono lì in aria, ed il mio unico focus è di assicurarmi che, giunto il 13 dicembre, siano nel loro giusto posto nel Regno Unito. La O2 Arena è la fossa del leone, ho un sacco di storia qui dentro, ma senza tifosi manca qualcosa di grande. Spero che, sicurezza permettendo, potremo avere qualche fan della boxe all’interno, ma dovremo vedere. Rispetto ogni avversario e rispetto Pulev. Gli auguro il meglio nella preparazione“.

