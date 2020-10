Basket, il Pau Orthez annuncia la positività al Covid di tutta la prima squadra

Situazione davvero incredibile ed estremamente complessa in Francia per il Pau Orthez, società di pallacanestro maschile militante nella massima serie del campionato transalpino, che ha annunciato la positività al Coronavirus di tutti i componenti della prima squadra e della maggior parte degli Espoirs (la squadra giovanile). Oltre agli atleti, sono stati segnalati anche quattro contagi tra i membri dello staff tecnico.

Quest’oggi è prevista una nuova tornata di tamponi per chi è risultato positivo in occasione del test di lunedì scorso (11 persone, tra cui 4 giocatori), mentre è atteso nei prossimi giorni un nuovo controllo per chi ha avuto esito positivo nella giornata di venerdì 2 ottobre. Tutti gli atleti sono in isolamento ed il team francese sta seguendo il protocollo previsto dalla LNB. Il prossimo match di campionato sarebbe previsto per il 12 ottobre contro Monaco, ma la sfida verrà presumibilmente rinviata a data da destinarsi. La formazione transalpina, dopo aver partecipato nella stagione 2019-2020 alla Fiba Champions League, non è impegnata quest’anno nelle coppe europee.

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Fiba.basketball