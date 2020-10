Basket: Fortitudo Bologna, un positivo asintomatico al Covid-19. Soggetto isolato, partita con Bamberg non in dubbio

Un facente parte del gruppo squadra della Fortitudo Lavoropiù Bologna è stato trovato positivo al Covid-19 a seguito dei tamponi effettuati dopo la partita giocata contro l’Olimpia Milano in campionato. Il soggetto è asintomatico ed è stato isolato, e dunque non prenderà parte alla sfida di Champions League di stasera contro il Brose Bamberg.

Il resto del gruppo sarà sottoposto a nuovi test quando si avvicineranno i prossimi impegni agonistici. Un gruppo che, va detto, ha già qualche importante problema di organico: Ethan Happ è fuori per infortunio e Matteo Fantinelli è in una situazione di game time decision per stasera.

Non è l’unica problematica relativa al coronavirus emersa oggi, quella della Effe: un giocatore di Anversa non giocherà contro la Virtus Bologna perché positivo (e dunque i belgi saranno in 11 a roster), al Panathinaikos è stato scoperto un caso e infine la Virtus Roma, dopo il match con Pesaro, ha riscontrato tre possibili positività. Inoltre, sono state rinviate tre partite in EuroCup, tra cui Gran Canaria-Trento.

federico.rossini@oasport.it

