Basket: Federico Mussini approda a Trieste per sopperire alle assenze di Henry, Udanoh e Cavaliero

A Trieste gli infortuni sono evidentemente troppi: prima Daniele Cavaliero con problemi da diverse settimane, poi un infortunio all’alluce per Myke Henry che gli costerà un mese di stop, infine anche Ike Udanoh, con una possibile distorsione al ginocchio. L’Allianz corre ai ripari e richiama, a gettone, Federico Mussini.

Il reggiano, per la verità, non è un volto nuovo nella città giuliana, avendo già giocato con questa maglia nel 2018, l’anno della promozione in A, ed essendosi allenato proprio con la prima squadra di coach Eugenio Dalmasson nel periodo in cui si è ritrovato senza ingaggio: conosce dunque già l’ambiente e potrà rifarsi dell’annata pesarese, in cui ha messo a segno 8.1 punti e 1.4 assist di media.

Loading...

Loading...

Trieste dovrà giocare contro l’Olimpia Milano domenica alle 17: per questa partita è previsto l’ingresso del pubblico, ovviamente in forma limitata a causa delle attuali precauzioni in materia di contenimento della pandemia di coronavirus.

Credit: Ciamillo