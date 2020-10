Basket, Eurolega 2020-2021: positivi al Coronavirus anche tre giocatori del CSKA Mosca

Secondo quanto scritto dall’ANSA, dopo le due positività riscontrate nello staff tecnico del Barcellona, sono risultati positivi al Coronavirus anche tre giocatori del CSKA Mosca: le due squadre si erano affrontate in Eurolega, ma non è detto che il contagio debba ascriversi al confronto tra le due formazioni.

Con una nota stampa il CSKA, formazione moscovita, ha fatto sapere che ad essere positivi al Coronavirus sono Semen Antonov, Janis Strelnieks e Nikola Milutinov: i tre, seguendo il protocollo russo, sono già stati posti in isolamento. Dopo il confronto di giovedì scorso il Barcellona aveva comunicato la positività del tecnico Sarunas Jasikevicius e del vice Darius Maskoliunas.

Per la cronaca, il confronto, valido per la prima giornata di Eurolega, aveva visto il successo del Barcellona per 76-66.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: LaPresse