Basket, Eurocup 2020-2021: la Virtus Bologna travolge gli Antwerp Giants

Tutto facile per la Virtus Bologna, in Eurocup, contro gli Antwerp Giants, sodalizio belga con sede ad Anversa. Le V-Nere hanno travolto i rivali con il risultato di 76-95. Con questo trionfo, inoltre, Teodosic e compagni restano imbattuti nella seconda competizione continentale e guidano il gruppo C con il record di 5-0. Anversa, dal canto suo, deve rimandare ancora l’appuntamento con il primo successo stagionale.

La Virtus parte fortissimo con un parziale di 15-3 nei primi quattro minuti di gioco propiziato da undici punti di Josh Adams. Sul finire del quarto inaugurale, però, Anversa ha recuperato parte dello svantaggio ed è tornata negli spogliatoi sotto di appena quattro punti. Anche nel secondo periodo i belgi sono rimasti aggrappati al match, pur senza mai riuscire a superare le V-Nere. Nei due minuti che precedevano la pausa lunga, però, la Virtus ha aumentato il ritmo, grazie anche a un Tessitori perfetto dal campo, e ha concluso il primo tempo sul 43-33

Nel secondo tempo la Virtus ha definitivamente cambiato passo. Nel terzo quarto il sodalizio del capoluogo dell’Emilia-Romagna ha premuto il piede sull’acceleratore e ha piazzato un parziale di 28-21 che ha permesso loro di archiviare il match con dieci minuti d’anticipo. Nell’ultimo periodo le V-Nere hanno raggiunto addirittura il +23 e, in seguito, si sono limitate a gestire il vantaggio.

IL TABELLINO DI ANTWERP GIANTS-VIRTUS BOLOGNA 76-96 (19-23, 14-20, 28-21, 24-22)

ANTWERP: Jenkins 15, van der Eynde, Bleijenbergh 14, Kasteloot 9, Dudzinski, Faye 16, Donkor 6, Smith 16

VIRTUS BOLOGNA: Tessito 10, Abass 15, Pajola, Alibegovic 12, Markovic 2, Ricci 2, Adams 24, Hunter 10, Weems 5, Nikolic, Teodosic 15

Credit: Ciamillo